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Президент ничего гарантировать не может. До восстановления союза осталось три месяца?

Единственным решением проблемы является разрыв союзного договора, а это чревато серьезным политическими и экономическими последствиями.

Президент ничего гарантировать не может. До восстановления союза осталось три месяца?
Лукашенко и Путин в Санкт-Петербурге. Фото REUTERS / Dmitri Lovetsky / Pool
Лукашенко использовал тысячелетие Бреста, чтобы всей мощью своего популизма обрушиться на Россию. А вернее, воззвал к голосу разума «старшего брата», который «вышел на экономику и начинает торговаться – природный газ, нефть и прочее”.

Лукашенко пригрозил забрать две ветки нефтепровода «Дружба» если придется поставлять нефть через Польшу; вспомнил про Чернобыльскую катастрофу, за которую Беларусь не потребовала компенсации, «но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги – миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам».


И вообще: «России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый – он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны”. 

А в это время премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев в Москве согласовали программу действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением 31 дорожной карты – весь пакет документов Путин и Лукашенко планируют подписать 8 декабря 2019 года. Именно в этот день в 1991 году появились на свет Беловежские соглашения.

Резкая антикремлевская риторика Лукашенко в Бресте и согласование программы действий в Москве – как согласуются слова и действия официального Минска?

Ситуацию Беларускай праўдзе прокомментировал доктор политических наук Павел Усов.

- «Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное – многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый – он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны», – заявил Лукашенко в Бресте. Как настроен Лукашенко по отношению к России и принуждению к достройке «союзного государства»?

- Лукашенко слишком много говорит о независимости, но ничего в этом направлении не делает. Слова и заявления ровным счетом ничего не значат. Давайте вспомним, как Лукашенко в пылу “любви к России” назвал Могилев “русским городом”. Лукашенко говорит о многовекторности, но военные учения “Щит Союза” проводит совместно с Россией. Скоро в действие будет запущена атомная станция, построенная русскими, за русские деньги и работающая на русском топливе – тоже показатель многовекторности.

- Пока Лукашенко распинался в Бресте, премьеры Беларуси и России согласовали программу действий по реализации союзного договора 1999 года. Как вписываются прошедшие переговоры в позицию Лукашенко?

- Союз, как мы знаем, превратился в ловушку для Беларуси. Дальнейшая интеграция означает потерю суверенитета, для дистанцирования от России у правящего класса нет ни политической воли, ни ресурсов. Все, что может делать Лукашенко – это махать “тряпочкой диалога с Западом” перед носом Кремля. Лукашенко хотел бы, чтобы «союз» оставался донором для его власти, а в Москве стремятся сделать Беларусь донором своих имперских амбиций. В целом ситуация с «союзом» зависит от того, к какому стратегическому решению придут в Кремле.

- Первый этап «углубления интеграции» закончился, начинается другой этап – формирование порядка 30 «дорожных карт», в которые и будет вложено реальное содержание беларуско-российских отношений. Чем готов поступиться официальный Минск?

- Мы до сих пор не знаем, о чем ведутся переговоры в рамках “углубления интеграции”. Ясно, что они не в интересах Беларуси. Но, как я уже сказал, Лукашенко ничего не может противопоставить давлению Москвы. Ведь единственным решением проблемы является разрыв союзного договора, а это чревато серьезным политическими и экономическими последствиями.

- Подписание программы действий и дорожных карт запланировано на 8 декабря 2019 года. Дата символическая: именно 8 декабря 1991 года в Бресте подписаны Беловежские соглашения. Действительно конец независимости?

- Дата действительно символическая, и на этом уровне (уровне символов) может означать восстановление союза. И мы, к сожалению, вообще не представляем, что это за документ. Но, безусловно он будет означать очередной выстрел в нашу независимость.


- Действительно ли в нынешних политических условиях Лукашенко – единственный гарант независимости Беларуси?

- Лукашенко ничего не может гарантировать. Гарантами независимости является армия, силовые структуры, культура, язык, политические и общественные институты – а это все русифицировано, денационализировано. Беларускость методично разрушена. Трагедия еще и в том, что Лукашенко этого даже не понимает.
Георгий Громов
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