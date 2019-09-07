Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Помощника Канопацкой обвинили в мошенничестве

В сети появилась информация, что Денис Тихоненко – помощник депутата Палаты представителей Анны Канопацкой – собрал в интернете деньги с молодежи, возмущенной законом об отсрочках от армии, но якобы использовал их в собственных целях.

Помощника Канопацкой обвинили в мошенничестве
 
Сам Тихоненко опровергает обвинения в мошенничестве, называет это клеветой и провокацией.

Телеграм-чат ProtestBY был создан Денисом Тихоненко и объединяет молодежь, недовольную сокращением отсрочек от армии. В канале в том числе происходил сбор средств на проведение уличных акций, так как по новому законодательству организаторы митингов и пикетов теперь должны оплачивать услуги милиции, медиков и коммунальщиков. Ряд пикетов в августе и сентябре действительно были проведены (стоимость одного пикета – около 100 рублей).


В последние дни в чате стала появляться критика в адрес помощника депутата: его обвиняли в том, что он использует деньги в собственных целях, а протест «сливает». Потом некоторые пользователи стали возмущаться, что их отправляют в бан за критические высказывания и в скором времени создали параллельный канал @pozvachat.

Ряд СМИ подхватили обвинения в адрес помощника Канопацкой. Так, «Наша Ніва» вышла с заголовком: «Помощник Канопацкой бросил молодежь, возмущенную законом о призыве. Неизвестно, где собранные совместно деньги».

Сама Канопацкая в телеграме отметила, что деятельность Тихоненко, связанная с протестами против закона об отсрочках, эта его личное дело и с ее парламентской работой не связана.

Денис Тихоненко в интервью belsat.eu опроверг обвинения в свой адрес.

«То, что произошло вчера, – это однозначно провокация. Провокация в первую очередь направлена на Анну Канопацкую и связана с началом избирательной кампании», – подчеркнул Денис Тихоненко.


Он напомнил, что как раз вчера, когда его активно начали обвинять в мошенничестве, Анна Канопацкая зарегистрировала свою инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты Палаты представителей.

«Никакого мошенничества не было. Деньги, которые собирались и продолжают собираться, собирались для двух основных целей: реклама движения в социальных сетях и сбор денег на оплату одиночных пикетов, которые проводились во второй половине августа и в сентябре. Как вы знаете, пикеты платные», – напомнил помощник депутата.

Тихоненко отметил, что всего было собрано около 1500 рублей. Около тысячи было потрачено на пикеты и рекламу, еще около 500 осталось. Финансовый отчет со всеми документами и квитанциями он пообещал выложить в течение дня в сети.

«Ничего страшного не случилось. Все деньги под контролем, никто их не собирается воровать», – добавил он.

«Пароль перехватили провокаторы»

Тихоненко объяснил, с чего все началось. Создателем чата был он, но в последнее время дал доступ к администрированию ряду активистов, так как у самого не хватало времени этим заниматься. «У одного из тех, кому я передал доступ, перехватили пароль провокаторы. Зашли под его логином в чат и сделали то, что они сделали», – добавил Тихоненко. Именно эти провокаторы, как утверждает помощник депутата, и начали скандал, опубликовав ряд фейковых сообщений.


Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Изменения в законодательство предусматривают сокращение оснований для отсрочек от призыва. Например, введен принцип одноразовости отсрочки во время получения образования.

Новый закон вызвал возмущение среди молодежи. В социальных сетях (преимущественно в телеграме) были созданы ряд групп и каналов, объединяющих противников нового закона. Движение получило общее название # учёбаважнее. Их участники выступают за то, чтобы предоставлялась отсрочка на каждую ступень образования. Таким образом они хотят сохранить непрерывность образования.

В тематических сообществах подчеркивают, что движение не имеет лидера или создателя.
Поделиться
Последние известия





Блоги
Петр Рудковский
Чаму нас вучыць дыктатар Мугабэ
Александр Волчанин
Поддержали чернобыльцев.
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru