Помощника Канопацкой обвинили в мошенничестве

Сам Тихоненко опровергает обвинения в мошенничестве, называет это клеветой и провокацией.













В последние дни в чате стала появляться критика в адрес помощника депутата: его обвиняли в том, что он использует деньги в собственных целях, а протест «сливает». Потом некоторые пользователи стали возмущаться, что их отправляют в бан за критические высказывания и в скором времени создали параллельный канал @pozvachat.





Ряд СМИ подхватили обвинения в адрес помощника Канопацкой. Так, «Наша Ніва» вышла с заголовком: «Помощник Канопацкой бросил молодежь, возмущенную законом о призыве. Неизвестно, где собранные совместно деньги».





Сама Канопацкая в телеграме отметила, что деятельность Тихоненко, связанная с протестами против закона об отсрочках, эта его личное дело и с ее парламентской работой не связана.





Денис Тихоненко в интервью belsat.eu опроверг обвинения в свой адрес.





«То, что произошло вчера, – это однозначно провокация. Провокация в первую очередь направлена на Анну Канопацкую и связана с началом избирательной кампании», – подчеркнул Денис Тихоненко.









Он напомнил, что как раз вчера, когда его активно начали обвинять в мошенничестве, Анна Канопацкая зарегистрировала свою инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты Палаты представителей.





«Никакого мошенничества не было. Деньги, которые собирались и продолжают собираться, собирались для двух основных целей: реклама движения в социальных сетях и сбор денег на оплату одиночных пикетов, которые проводились во второй половине августа и в сентябре. Как вы знаете, пикеты платные», – напомнил помощник депутата.





Тихоненко отметил, что всего было собрано около 1500 рублей. Около тысячи было потрачено на пикеты и рекламу, еще около 500 осталось. Финансовый отчет со всеми документами и квитанциями он пообещал выложить в течение дня в сети.





«Ничего страшного не случилось. Все деньги под контролем, никто их не собирается воровать», – добавил он.

«Пароль перехватили провокаторы»

Тихоненко объяснил, с чего все началось. Создателем чата был он, но в последнее время дал доступ к администрированию ряду активистов, так как у самого не хватало времени этим заниматься. «У одного из тех, кому я передал доступ, перехватили пароль провокаторы. Зашли под его логином в чат и сделали то, что они сделали», – добавил Тихоненко. Именно эти провокаторы, как утверждает помощник депутата, и начали скандал, опубликовав ряд фейковых сообщений.









Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Изменения в законодательство предусматривают сокращение оснований для отсрочек от призыва. Например, введен принцип одноразовости отсрочки во время получения образования.





Новый закон вызвал возмущение среди молодежи. В социальных сетях (преимущественно в телеграме) были созданы ряд групп и каналов, объединяющих противников нового закона. Движение получило общее название # учёбаважнее. Их участники выступают за то, чтобы предоставлялась отсрочка на каждую ступень образования. Таким образом они хотят сохранить непрерывность образования.





В тематических сообществах подчеркивают, что движение не имеет лидера или создателя.



