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Лукашенко: "Начали эти ракеты размещать разные… Я говорю: убирайте свои ракеты"

Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит в Беларусь помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Лукашенко: "Начали эти ракеты размещать разные… Я говорю: убирайте свои ракеты"
Фото: пресс-служба президента Беларуси
«Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый — он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны». Об этом сообщает пресс-служба президента.

— Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей, — отметил президент.

По его словам, естественно, что за этот клочок земли сегодня порой идет незримая борьба.

— Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное — многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый — он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны, — подчеркнул Александр Лукашенко.


Он отметил транзитное значение Беларуси и тот факт, что для России она, можно сказать, единственная добрососедская страна, через которую осуществляются контакты со странами Запада. Кроме того, Беларусь находится на торговом пути между Китаем и Западной Европой.

— Увеличился грузопоток по железной дороге, автодорогам, и прежде всего за счет КНР. Для нас благо. Они везут туда товар, контейнеры оттуда возвращаются, мы грузим свой товар. И так диверсифицируем рынки. Си Цзиньпин (спасибо ему, очень большой друг нашего народа), руководство Китая открыли нам свои рынки. Вот она — ценность этого клочка земли, — пояснил он.

«Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно»

— Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что и Россия стремится установить нормальные отношения с США.


— А почему мы не должны этого делать? И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику, — заявил Лукашенко. — По большому счету, меня ведь руководство России в этом не упрекает. Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там «бомбить» со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто, - сказал он.

— Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар — чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная.

«Я говорю: убирайте свои ракеты»

Что касается поездки в Польшу 1 сентября, Александр Лукашенко отметил, что он был не против самого факта провести памятные мероприятия в связи с началом Второй мировой войны. Аналогично тому, как и в Бресте всегда проходит траурная церемония в день начала Великой Отечественной войны.

— Но мы ее не превозносим до каких-то политических небес. Это не нужно делать. Я против политизации этого события, — сказал он. — Наши люди были 1 сентября там. Да, президент туда не поехал. Так не я один не поехал. И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу и будем к ним так относиться. Потому что с этой, западной стороны, как русские, так и поляки здесь у нас. Мы в одном государстве когда-то жили. У нас много поляков живет. Почему мы должны с ними ссориться? Да, они проводят порой ту политику, которая не нравится. Вы знаете мою реакцию на это. Я им прямо говорю: смотрите, мы ответим.

— Точно так, когда начали эти ракеты размещать разные. Мы ответили — создали свой комплекс «Полонез». Они заплакали, что мы их там нацелили… Я говорю: убирайте свои ракеты. Правда, я дал команду — на склад положили свои ракеты. Думаю, последуют и они, ответ будет точно такой. Мы не хотим ни с кем воевать. Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому. Ни мощным государствам, ни послабее, — подчеркнул Лукашенко.

Комментируя тот факт, что на памятные мероприятия в Польше не пригласили президента России Владимира Путина, Лукашенко отметил, что это дело поляков, да и сам российский лидер, скорее всего, не особо стремился туда поехать.


— Я очень хорошо знаю Путина. Он особо и не рвался туда ехать. У нас есть праздники, где мы чтим память погибших. Ну, не пригласили… Наверное, не формат. Кому-то, может, не нравится. Но мне не нравится, что не пригласили президента России, — сказал Александр Лукашенко. — Мы воевали вместе, и прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди.

"Не надо политизировать эти вопросы. Еще неизвестно, где мы окажемся через десяток-другой лет. Поэтому друг друга «шпынять» этими проблемами не надо. И в то же время, еще раз подчеркиваю, мы ведь не были против. Наши люди там (в Польше. — Прим. ред.) присутствовали на церемонии, наш посол, дипломаты были. Не вижу здесь никаких антизападных выпадов".
tut.by
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