«Некоторые в погонах прибурели и оборзели. Видите ли, вершители судеб!» – заявил Александр Лукашенко на совещании с силовиками 20 августа.





Глава Беларуси говорил о:





- фальсификациях в ходе расследования уголовных дел;









- прямом давлении на судей и других участников процессов;





- применении неадекватных силовых методов;





- системе, при которой сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.





Юрий Караев, возглавивший МВД 11 июня (на этом посту он сменил снискавшего мрачную репутацию Игоря Шуневича), откликнулся, по крайней мере, на последний тезис довольно оперативно. Новый шеф милиции проанонсировал в беседе с каналом «Беларусь 1» серьезные изменения в работе своего ведомства, пишет возглавивший МВД 11 июня (на этом посту он сменил снискавшего мрачную репутацию Игоря Шуневича), откликнулся, по крайней мере, на последний тезис довольно оперативно. Новый шеф милиции проанонсировал в беседе с каналом «Беларусь 1» серьезные изменения в работе своего ведомства, пишет gazetaby.com





МВД собирается перейти на систему оценки служебной деятельности, при которой баллы будут начисляться за серьезность раскрытых преступлений.





— Оцениваться будет не количество каких-то мелких нарушений (например, дали врачу коньяк, а учителю какую-то мелочевку), а оценивать будем по действительно крупным делам, где нанесен серьезный ущерб государству, видна значительная коррупция, – заявил министр.





Однако Караев сразу оговорился, что внедрить новую систему будет непросто: «Важно оговорить правила игры, чтобы не было соблазна натягивать или накручивать на какой-то результат».





Возможно, будет скорректирована политика МВД по борьбе с наркоманией. Караев предлагает делать ставку на раскрытие крупных каналов поставок, задержание организаторов наркотрафика, а не гоняться за подростками и, поймав пару, «вешать на них групповое преступление».





Еще три знаковых заявления министра:





«Надо не делать людям хуже, а, наоборот, все сомнения толковать в пользу людей, пусть даже правонарушителей и преступников».





«Милиция должна больше работать на профилактику преступлений, а не доводить человека до тюрьмы».









«Каждая встреча [сотрудников милиции] с любым гражданином должна окончиться так: гражданин должен улыбнуться и вашим родителям здоровья пожелать, потому что вы с ним поговорили вежливо и толково. А вы должны уйти с чувством, что вы ему не навредили, не нахамили и оказали помощь».





По крайней мере, на уровне риторики Юрий Караев выгодно отличается от своего предшественника. Впрочем, министр сам признал, что тот же тезис об отходе от палочно-галочной системе звучал уже много раз, но она продолжает действовать «по инерции».





Поэтому вопрос заключается в том, насколько дела главы МВД будут соответствовать словам. Пока выводы делать рано.



