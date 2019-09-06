На них лично присутствовал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили "Хроники Туркменистана".









Отмечается, что в военных учениях задействовали современную технику. Они показали большой потенциал отрядов спецназначения.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов участия не принимал, однако посмотрел со стороны на проводимые мероприятия.





На опубликованном с места событий видео наблюдать, как президент приехал на велосипеде и прокатился на нем по окрестностям.









После этого туркменский лидер сел в пикап и покинул базу.





Напомним, что в июне этого года Бердымухамедов после учений и сам пострелял по мишеням из пистолета, катаясь при этом на велосипеде.



