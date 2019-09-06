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Президент Туркменистана приехал на учения спецназа на велосипеде и уехал на пикапе

В Туркменистане 5 сентября прошли учения войск спецназначения «Türkmen edermen» (Отважный туркмен) вместе с отрядами правоохранителей.

На них лично присутствовал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили "Хроники Туркменистана".


Отмечается, что в военных учениях задействовали современную технику. Они показали большой потенциал отрядов спецназначения.
Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов участия не принимал, однако посмотрел со стороны на проводимые мероприятия.

На опубликованном с места событий видео наблюдать, как президент приехал на велосипеде и прокатился на нем по окрестностям.


После этого туркменский лидер сел в пикап и покинул базу.

Напомним, что в июне этого года Бердымухамедов после учений и сам пострелял по мишеням из пистолета, катаясь при этом на велосипеде.
ca-news.org
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