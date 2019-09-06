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«В своей маленькой квартире Лукашенко хочет хозяйничать сам»

Лукашенко пойдет на ухудшение экономического положения страны, скорее пойдет на обнищание собственного народа, но своей властью он не поступится.

«В своей маленькой квартире Лукашенко хочет хозяйничать сам»
Фото: пресс-служба президента
Брест отмечает тысячелетие со дня образования. Но какое тысячелетие без Лукашенко? А Лукашенко вошел в раж и в очередной раз прошелся по России. Говорил много, пространно, но суть одна: Россия нас не наклонит. Пока Лукашенко распинался в Бресте, в Москве Сергей Румас и Дмитрий Медведев согласовали программу действий по реализации союзного договора1999 года. 

За три месяца, оставшиеся до 8 декабря 2019 года, предстоит отработать 30 «дорожных карт» сотрудничества между Минском и Москвой.Что же означает согласование программы действий по реализации союзного договора? 

На вопросы «Белорусского партизана» ответил экономист Лев Марголин. 


- Я бы обратил больше внимания не на Румаса с Медведевым, а на Лукашенко в Бресте. Лукашенко в очередной раз сказал: я никому ничего не отдам; надо решать вопросы, надо убирать проблемы на пути интеграций экономик. Их действительно надо убирать, если разговор идет о Евразийском Союзе и тем более о «союзном государстве». Так сложилось, что «союзное государство» начали строить сверху, поэтому теперь приходится наверстывать упущенное. Я считаю, что стороны и дальше будут находить взаимные упреки, и по мере возможности будут их устранять.

- Какой посыл России направил сегодня Лукашенко из Бреста?

- Лукашенко в очередной раз повторил, что никакой потери суверенитета он не допустит. Да, мы находимся посередине Европы, в месте, Богом данным, поэтому должны смотреть в разные стороны. А Россия – старший брат, но старший брат не должен помыкать младшим, наоборот, должен приходить на выручку в трудное время. У Лукашенко есть четко сформированная позиция; икак ни крути, как ни верти, на сегодняшний день единственным гарантом Республики Беларусь является сам Лукашенко.

- За последующие два месяца, оставшиеся до подписания программы действий по реализации союзного договора, единственный гарант не сдуется? Ведь у Москвы есть рычаги давления.

- А как он может сдуться? Он не может сдуться, потому что власть для него, причем власть именно в суверенной стране, - самое ценное. Лукашенко пойдет на ухудшение экономического положения страны, скорее пойдет на обнищание собственного народа, но своей властью он не поступится. А в Москве ничего сделать не могут. Лукашенко в НАТО не стремится, постоянно подчеркивает, что мы с Россией братья, причем Россия – старший брат. Он ведет такую политику, при которой любые агрессивные действия против Беларуси не поймет прежде всего российский народ. Ведь россиянам тоже надо что-то объяснять, например, белорусы смотрят на Запад, стремятся  в НАТО. А мы не стремимся никуда. Но в своей маленькой квартире Лукашенкохочет хозяйничать сам.

- В этом свете какие перспективы открываются перед программой реализации «союзного государства»?

- Думаю – никаких. Программа действий и есть программа действий; думаю, очень скоро нам ее покажут, и мы убедимся, что что там речь идет о чисто экономических делах. На мой взгляд, даже Россия сейчас свела на нет риторику об объединении, о большей степени интеграции. Единственное, что настойчиво повторяют в Кремле, - никаких пряников в виде низких цен на нефть или компенсации налогового маневра не будет, раз вы не хотите углублять интеграцию, и просто думают решать проблему 2024 года другим путем, а не «союзным государством».

- Но белорусам придется учиться жить без помощи «старшего брата»?

- Безусловно: помощь будет постоянно сокращаться? Как будут реагировать белорусский народ? Будет реагировать так же, как реагировал до сих пор: кто сможет, будет уезжать; мы в свое время гордилисьтем, что не молдаване и никуда не ездим, но сейчас нам придется пройти путь, которым уже прошли Молдова, Украина. Буквально на днях опубликовано заявление, что в строительстве сократилось численность работников, средняя зарплата упала; но сокращение ведь происходит за счет высоко квалифицированных работников, которые уезжают в Польшу, в Литву. 
Юрий Кремнев, «Белорусский партизан»
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