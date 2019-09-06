«В своей маленькой квартире Лукашенко хочет хозяйничать сам»

Брест отмечает тысячелетие со дня образования. Но какое тысячелетие без Лукашенко? А Лукашенко вошел в раж и в очередной раз прошелся по России. Говорил много, пространно, но суть одна: Россия нас не наклонит. Пока Лукашенко распинался в Бресте, в Москве Сергей Румас и Дмитрий Медведев согласовали программу действий по реализации союзного договора1999 года.





За три месяца, оставшиеся до 8 декабря 2019 года, предстоит отработать 30 «дорожных карт» сотрудничества между Минском и Москвой.Что же означает согласование программы действий по реализации союзного договора?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил экономист Лев Марголин.









- Я бы обратил больше внимания не на Румаса с Медведевым, а на Лукашенко в Бресте. Лукашенко в очередной раз сказал: я никому ничего не отдам; надо решать вопросы, надо убирать проблемы на пути интеграций экономик. Их действительно надо убирать, если разговор идет о Евразийском Союзе и тем более о «союзном государстве». Так сложилось, что «союзное государство» начали строить сверху, поэтому теперь приходится наверстывать упущенное. Я считаю, что стороны и дальше будут находить взаимные упреки, и по мере возможности будут их устранять.





- Какой посыл России направил сегодня Лукашенко из Бреста?





- Лукашенко в очередной раз повторил, что никакой потери суверенитета он не допустит. Да, мы находимся посередине Европы, в месте, Богом данным, поэтому должны смотреть в разные стороны. А Россия – старший брат, но старший брат не должен помыкать младшим, наоборот, должен приходить на выручку в трудное время. У Лукашенко есть четко сформированная позиция; икак ни крути, как ни верти, на сегодняшний день единственным гарантом Республики Беларусь является сам Лукашенко.





- За последующие два месяца, оставшиеся до подписания программы действий по реализации союзного договора, единственный гарант не сдуется? Ведь у Москвы есть рычаги давления.





- А как он может сдуться? Он не может сдуться, потому что власть для него, причем власть именно в суверенной стране, - самое ценное. Лукашенко пойдет на ухудшение экономического положения страны, скорее пойдет на обнищание собственного народа, но своей властью он не поступится. А в Москве ничего сделать не могут. Лукашенко в НАТО не стремится, постоянно подчеркивает, что мы с Россией братья, причем Россия – старший брат. Он ведет такую политику, при которой любые агрессивные действия против Беларуси не поймет прежде всего российский народ. Ведь россиянам тоже надо что-то объяснять, например, белорусы смотрят на Запад, стремятся в НАТО. А мы не стремимся никуда. Но в своей маленькой квартире Лукашенкохочет хозяйничать сам.





- В этом свете какие перспективы открываются перед программой реализации «союзного государства»?





- Думаю – никаких. Программа действий и есть программа действий; думаю, очень скоро нам ее покажут, и мы убедимся, что что там речь идет о чисто экономических делах. На мой взгляд, даже Россия сейчас свела на нет риторику об объединении, о большей степени интеграции. Единственное, что настойчиво повторяют в Кремле, - никаких пряников в виде низких цен на нефть или компенсации налогового маневра не будет, раз вы не хотите углублять интеграцию, и просто думают решать проблему 2024 года другим путем, а не «союзным государством».





- Но белорусам придется учиться жить без помощи «старшего брата»?





- Безусловно: помощь будет постоянно сокращаться? Как будут реагировать белорусский народ? Будет реагировать так же, как реагировал до сих пор: кто сможет, будет уезжать; мы в свое время гордилисьтем, что не молдаване и никуда не ездим, но сейчас нам придется пройти путь, которым уже прошли Молдова, Украина. Буквально на днях опубликовано заявление, что в строительстве сократилось численность работников, средняя зарплата упала; но сокращение ведь происходит за счет высоко квалифицированных работников, которые уезжают в Польшу, в Литву.



