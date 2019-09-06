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Бравада арабского принца: Мы способны уничтожить Иран за 8 часов

Вооруженные силы Саудовской Аравии способны уничтожить Иран за 8 часов в случае прямого военного конфликта.


Как передает Anna-News, об этом заявил Саудовский принц Абдулла бин Султан бин Нассер аль-Сауд

"То, что сокрыто - еще значительнее. В мире нет такой силы, которая могла бы противостоять нашему единству, нашей решительности и нашему развитию, и вся хвала Аллаху", - написал член королевской семьи в своем Твиттере.

Принц Абдулла процитировал ставший известный ранее аналитический отчет о военных способностях Эр-Рияда, в котором, в частности, говорится, что "у Ирана нет истребителей, способных достичь Саудовской Аравии".

Доклад также утверждает, что авиапарк Ирана - "устаревший и слабый по техническим характеристикам". В основном он состоит из "старых иранских моделей и ограниченного количества советских МиГ-29".

Напомним, что армия Саудовской Аравии в настоящий момент проводит военную операцию в Йемене, где выглядит, мягко говоря, неважно, пишет ru.oxu.az
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