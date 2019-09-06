Брест выдвигает двоих кандидатов на выборах в парламент

Прогулка по Бресту в знак протеста против завода. Фото: Роман КИСЛЯК.





Борцы с заводом решили, что одного кандидата в депутаты от их движения недостаточно, пишет Брестская газета.





Активисты кампании по борьбе с заводом выдвигают еще двоих кандидатов на выборах в парламент. Ими стали правозащитник Роман Кисляк и активистка Елена Макаревич. Кисляк собирается баллотироваться в избирательном округе №2 Бреста, Макаревич – №3. Напомним, в избирательном округе №1 Бреста баллотируется активист движения, известный блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов.





«После того, как мы объявили, что от инициативной группы на выборы идет только Александр Кабанов, люди постоянно нам говорили, что это очень мало, что надо еще. Поэтому было принято коллективное решение выдвинуть еще двоих человек», – рассказал «БГ» Роман Кисляк.





По его словам, в ближайшее время начнется сбор подписей за всех трех кандидатов. Он будет вестись во время пикетов в людных местах. Одни и те же активисты будут собирать подписи за всех трех кандидатов в парламент от протестного движения.









Программы кандидатов в депутаты еще готовятся, но точно известно, что одним из центральных пунктов программы каждого из них будет закрытие аккумуляторного завода под Брестом.





«Мы надеемся, что наши кандидаты пройдут в парламент и смогут там открыто говорить о необходимости внесения изменений в законодательство. Нужно, чтобы люди могли открыто высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, в том числе экологической безопасности, и это мнение учитывалось. И не спустя год, как в случае с аккумуляторным заводом, а оперативно», – подчеркнул Кисляк.





Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва пройдут 17 ноября 2019 года.



