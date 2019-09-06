Лукашенко рассказал, почему он не поехал в Польшу

Александр Лукашенко в Бресте / president.gov.by





"Так не я один не поехал, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — И это не выпад против Запада. Мы очень хорошо относимся к польскому народу".

Александр Лукашенко напомнил, что белорусы с поляками жили в одном государстве. Также он говорил, что на сегодняшний день в нашей стране живет много поляков. Ссориться с Польшей он не хочет, даже несмотря на то, что Варшава иногда проводит политику, которая Минску не нравится. "Мы не хотим ни с кем воевать, — говорит Лукашенко. — Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому".





Из такого долгого объяснения не совсем понятно, почему же Лукашенко не поехал в Польшу. Он также говорил, что против политизации такого события, как начало Второй мировой войны, или начало Великой Отечественной войны.





"Я историк, — цитирует слова руководителя государства "Беларусь сегодня". — И по истории учился неплохо. Когда начали говорить: вот 1 сентября, война началась — я подумал: это что, праздник? Что это за мероприятие? Произошла беда, катастрофа. фашисты начали войну против славян..."









Получается, что Александр Лукашенко не согласен с самой идеей отмечать начало Второй мировой войны. Ведь это не праздник, а день траура.





Прокомментировал Лукашенко и неприглашение в Польшу Владимира Путина. Ему это не понравилось. "Мы воевали вместе, — говорил руководитель государства. — Белорусы и русские". Он подчеркнул, что именно русские внесли основной вклад в победу над нацизмом. "Не надо политизировать эти вопросы, — подвел итог Александр Лукашенко. — Еще неизвестно, где мы окажемся через десяток-другой лет".



