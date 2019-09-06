Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией, Фото: РИА Новости





«Украинская сторона (...) выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал он и добавил, что в пункты сбора на Украине доставлены почти все лица, выдачи которых требовала Россия.





При этом, по словам адвоката, обмен все еще может сорваться, поскольку в списках не хватает одного россиянина Руслана Гаджиева. Рыбин призвал Москву обратить на это внимание, пишет lenta.ru





Обмен между Россией и Украиной ожидался 30 августа, однако он не состоялся, по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования. Украинские СМИ уже назвали новую предварительную дату обмена — 7 сентября. Однако в официальных комментариях обеих сторон ни разу не упоминалась ни точная дата передачи заключенных, ни фамилии тех, кто входит в списки.









В конце августа юрист сообщал, что отсутствие указов о помиловании, подписанных Зеленским, является препятствием для продолжения переговоров по обмену. По словам Рыбина, процесс подписания документов затягивали некие «силы» в офисе президента Украины, цель которых — сорвать обмен и обрушить рейтинг главы государства.





Руслан Гаджиев — уроженец Адыгеи, в конце 2014 года прибыл в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) как доброволец, участвовал в боях за Дебальцево. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала его уже зимой 2015-го, мужчину осудили на 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации и ведение агрессивной войны.



