



«Мы что, строили эту станцию? Нет. Мы ее взрывали? Нет. А кто пострадал больше? Мы. Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Порой деньги вкладывали в такую «дурнину», что и не надо было вкладывать. Но как понимали, так и спасали Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник… — заметил Лукашенко. — Они всегда говорят — власти России: «Мы правопреемники Советского Союза». И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, — ядерное оружие, и вообще выстраивали свою политику (я всегда говорю: это единое наше Отечество). Я Путину говорю: «Это и моя Россия, это моя страна». Потому что белорусы душу свою вложили в развитие той страны, в том числе и России. Так же, как ленинградцы помогали нам после войны Минск восстанавливать. Все переплетено, все едино».









«Но Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения [Беларуси], мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги — миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники. Это я один факт привел», — добавил Лукашенко.





«И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете… Если такая политика, обойдемся», — подчеркнул Лукашенко.







