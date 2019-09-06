Сергей Черечень: Наш флаг - бело-красно-белый!

На сайте материал проиллюстрировали элементами с официальным белорусским флагом.









"Белорусский партизан" поинтересовался, как глава БСДП относится к бело-красно-белому флагу.





- Отлично отношусь! – ответил Сергей Черечень. – Этот флаг - наша культурная и историческая ценность. Сегодня мы даже в партийной программе делаем акцент на этом и пишем, что выступаем именно за бело-красно-белый флаг. Для нас это принципиальнейший момент!





Почему на плакате в интернете появился официальный флаг? Честно говоря, оформлением материалов занимается дизайнер, и я часто мельком просматриваю некоторые вещи, а на эту деталь не сразу обратил внимание.









Но в данном случае основная идея была в том, что именно под этим красно-зеленым флагом власть занимается манипуляциями и играет в свои игры с народом. Так что на картинке смысл заложен верно, бело-красно-белый флаг в данном случае был бы ошибкой и нес бы совершенно другой контекст.







