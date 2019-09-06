Канопацкая: У меня ощущение, что ситуация с @Protestby - провокация





“Да, он обладал в то время статусом помощника депутата, но это не было наше совместное решение. В своём чате я пишу лично, и никогда не писала там про протесты. Наоборот, я говорила, что если у вас есть конструктивные предложения, я готова их рассматривать. Я не сторонник протестов”.





Отвечая на вопрос о том, не думает ли депутат, что Денис Тихоненко дискредитирует её в глазах людей, Канопацкая сказала:





“Я уверена, что своими действиями я получила поддержку людей и точно также мои активные действия помогут сохранить эту поддержку”.





Тем молодым людям, которые выступают против закона об отсрочках, Канопацкая посоветовала бы создать новый чат. Она готова принимать любые предложения по поводу законопроекта.





“Они могут обратиться ко мне! Я голосовала против этого законопроекта. Из всего потока сообщений, которые мне пришли, только одно было о том, что, Анна Анатольевна, давайте разрабатывать проект реформирования армии. У меня сейчас ощущение, что это вообще какая-то провокация”.





Денис Тихоненко выступал как создатель чата @ProtestBY, где собирались люди, недовольные новым законом об отсрочках от армии. Тихоненко собирал деньги на протестные акции: было перечислено около 1500 рублей.





Через какое-то время участники стали упрекать его, что он только говорит, но ничего не организовывает. Они создали параллельный чат @pozvachat. Тихоненко обвинили в том, что он собирается использовать их для собственной политической избирательной кампании.





В ответ помощник Канопацкой призвал не поддерживать сепаратистов. На его счету остаются около 500 рублей пожертвований. Тех, кто критикует Тихоненко в чате, сразу же банят.





Анна Канопацкая в своём чате в Телеграме написала: "Вся работа по организации протестов проводилась Денисом от своего имени, от имени частного лица, а не от имени помощника депутата, хотя он и обладал таким статусом".