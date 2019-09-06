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Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос БелТА





"Я всегда и везде, и меня в этом трудно упрекнуть, говорил и говорю, что мы придерживаемся во внешней политике многовекторности. Не я же поселил белорусов на этом клочке земли. Господь нас тут поселил. Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", - сказал он.





По его словам, естественно, что за этот клочок земли сегодня порой идет незримая борьба.





"Все хотят влиять. Но мой характер и меня вы уже давно знаете. Я не приемлю, когда начинают влиять чрезмерно в ущерб нашему народу. Это недопустимо. Вот это главное - многовекторная политика. Мы должны смотреть и на Восток, и на Запад. Кстати, России нас нечем упрекнуть. У них даже орел двуглавый - он и туда, и туда смотрит. И нам никто не запретит смотреть в разные стороны", - подчеркнул Лукашенко.





Лукашенко также прокомментировал визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и свое решение не ехать в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.





"Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали.





Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам - страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", - подчеркнул Лукашенко









Он отметил, что и Россия стремится установить нормальные отношения с США.





"А почему мы не должны этого делать? И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику. По большому счету меня ведь руководство России в этом не упрекает.





Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там "бомбить" со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто", - заявил Лукашенко.





"Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания.





Для чего мы туда идем и поставляем товар - чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная", - сказал Лукашенко.