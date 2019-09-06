Проколы протокола. Как политики шокируют друг друга дома и в гостях

Мировые СМИ облетело фото, на котором супруга президента США Мелания Трамп смачно целуется с канадским премьером Джастином Трюдо, а рядом понуро стоит её супруг. Снимок стал объектом множества шуток. Посмеивались и над премьером Британии Борисом Джонсоном, задравшим ногу на стол на встрече с французским коллегой.





Каравай и белые штаны





Умение себя вести в гостях – настоящее искусство для лидеров государств и их вторых половинок. Даётся оно не всем. Недавно свой экзамен провалила супруга израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Во время встречи в киевском аэропорту чете предподнесли традиционный украинский каравай. И если премьер-министр, как положено, отведал угощения, то его драгоценная Сара просто бросила свой кусок на землю, вызвав у миллионов украинцев бурю негодования. По слухам, дама всю дорогу была не в духе и чуть ли не поссорилась с командиром лайнера из-за того, что он её не поприветствовал должным образом. Вот и сорвала зло на каравае.





В 90-е героем схожего скандала при встрече в аэропорту стал тогдашний 1-й вице-премьер России Борис Немцов. Прилетевшего к нам с визитом президента Азербайджана Гейдара Алиева он встречал в белых штанах, к ужасу присутствовавших дипломатов.





«Я один раз в жизни нарушил протокол, – вспоминал об этой истории Немцов в своей книге «Исповедь бунтаря». – Я проклял тот день, но моё покаяние ничего не меняет». По его словам, встречать Алиева должен был не он, а Анатолий Чубайс, но тот по какой-то причине не смог. «Я спокойно ехал на работу, жара стояла под 35 градусов, страшная духота… Неожиданно позвонил Черномырдин и велел мне срочно ехать во «Внуково» встречать Гейдара Алиева. «Виктор Степанович, я в душераздираю­щем виде. – Ты что, в трусах? – Нет, хуже: в белых штанах и в майке. – Ничего, неплохо, – сказал глава правительства». Пришлось Немцову разворачивать машину в аэропорт. Заехать домой или в магазин, чтобы переодеться, времени не оставалось. «Когда я приехал в аэропорт и посмотрел на мидовских чиновников, то понял, что даже одолжить у кого-то костюм не удастся, потому что, как назло, чиновники попались совсем мелкие. Мне ничего не оставалось, как снять с охранника пиджак с золотыми пуговицами и идти к трапу».





Внешний вид политика на публичном мероприятии вообще очень часто делает его объектом шуток или злой критики. Например, над Ангелой Меркель недавно посмеялись из-за того, что во время посещения Зальцбургского фестиваля в Австрии канцлер ФРГ надела ту же самую пёструю накидку-кимоно, в которой впервые появилась на публике 17 лет назад. А после засветилась в этом наряде ещё дважды – в 2008-м и 2017-м. И теперь одни хвалят еркель за бережливость, а другие удивляются её скудному гардеробу.





А вот жену экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни в своё время раскритиковали за чересчур вызывающий наряд. На встречу с Дмитрием Медведевым и его супругой в Елисейский дворец бывшая модель явилась в облегающем платье цвета морской волны и без нижнего белья. Кстати, Меланию Трамп пользователи соцсетей тоже недавно упрекнули за то, что на благотворительное мероприятие в Белом доме она пришла в тесном белом топе, который подчёркивал её грудь. Но, с другой стороны, а что с них, с моделей, взять?





Ушедшая недавно в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2017 г. едва не стала героиней дипломатического скандала, отказавшись от головного убора во время поездки в Саудовскую Аравию. Прикрыть волосы тканью, как принято в мусульманской стране, ей советовал британский МИД. Между прочим, другая женщина-премьер, Маргарет Тэтчер, этому совету в своё время последовала.





В самой же Британии протокольные казусы часто случаются на приёмах у королевы. Один произошёл с Мишель Обамой, которая от избытка чувств простодушно обняла Елизавету II, шокировав придворных. По правилам дотрагиваться до Её Величества нельзя никому, если только она сама этого не позволит. Жена Барака Обамы потом допустила аналогичную ошибку и в Саудовской Аравии. В 2015 г. во время визита туда она пожала руки королю, принцам и чиновникам-мужчинам. Хотя ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонней женщине.





Предательская жвачка





Незнание местных обычаев подвело и президента США Джорджа Буша-младшего. В 2007 г. в Австралии он решил по­приветствовать местных жителей, сложив пальцы буквой V (знак победы – «виктория»). Толпа немедленно ответила ему тем же знаком. Только потом американский лидер узнал, что этот жест является оскорбительным для австралийцев и служит своего рода аналогом фразы «Отвали!».





Поведение американских лидеров – вообще особая песня. Причём «отжигают» они и дома, и в гостях. Тот же Буш-младший не только пританцовывал на крыльце у Белого дома на глазах у репортёров. На одном из саммитов в РФ президент США вдруг спохватился, что забыл вынуть изо рта жвачку. И, недолго думая, прилепил её к столу, за которым сидел. Барак Обама тоже отличался привычкой жевать жвачку на официальных мероприятиях. На церемонии по случаю 70-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии президент США жевал резинку прямо во время исполнения гимна Франции. Тем же самым он потом занимался и на военном параде в Индии.





Бывший шеф кремлёвского протокола Владимир Шевченко вспоминал, как на переговорах с Борисом Ельциным в США Билл Клинтон то и дело закидывал ногу на ногу да ещё хватался рукой за туфлю. «Что, Билл, ботинок жмёт?» – поддел собеседника Борис Николаевич. Клинтон, по словам Шевченко, усмехнулся и больше на их встречах фривольную позу не принимал.





Правда, сам Ельцин, будучи в «приподнятом настроении», тоже легко мог забыть про хорошие манеры. Чего только стоит история, как в 1994 г. в Германии он после тёплого приёма выхватил палочку у маэстро и начал «дирижировать» оркестром. Рассказывают и байку о том, как российский президент во время неформальной встречи глав СНГ играл на деревянных ложках… по лысой голове президента Киргизии Акаева.