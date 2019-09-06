У виллы Людмилы Путиной в Биаррице нашелся новый совладелец









Очеретный и Дюльбэр в документах французского корпоративного реестра указаны собственниками компании Villa Artdeco (SC), которая владеет и управляет исторической виллой на юго-западном побережье Франции. Очеретный значится еще и управляющим компанией. Людмила Путина (либо Очеретная) в документах не упоминается.





Уставной капитал компании Villa Artdeco оценен в 3 млн евро. Она создана для владения и управления недвижимым имуществом по адресу: 14, авеню дю Валлон, Англет. По этому адресу расположена вилла Souzanna (другое название — Art Deco), получившая широкую известность благодаря журналистам.





Согласно расследованию OCCRP, опубликованному в «Медузе» в апреле 2017 года, эту виллу в 2013 году за 5,3 млн евро приобрел Артур Очеретный для Людмилы Путиной. Как раз в том году, 6 июня, она и Владимир Путин публично объявили о разводе.





Вилла Souzanna с прекрасным видом на океан расположена в 300 метрах от пляжа. Особняк площадью в 450 кв. м окружает парк площадью 5 тысяч кв. м. В доме 8 спален и 4 ванные.





Компания Villa Artdeco создана в ноябре 2016 года, примерно в то же время, когда владельцы виллы затеяли масштабную перестройку здания, построенного в 1927 году.





Журнал Time писал, что Людмила Путина часто приезжала в Биарриц до и после развода с первым мужем. В 2019 году власти Биаррица подтвердили, что у родственников Путина есть недвижимость в регионе.









Кто такая Дюльбэр Рогачева

Журналист «Собеседника» Олег Ролдугин в своей статье называет Дюльбэр Рогачеву (её фамилия написана именно так) подругой Людмилы Путиной.





По данным «Собеседника» и издания «Новый Калининград», Дюльбэр Рогачева возглавляла патронируемый Путиной «Центр развития межличностных коммуникаций» (ЦРМК) до того, как его директором стал Очеретный.





Московская компания «Интерлин», учрежденная и возглавляемая Дюльбэр Рогачевой, вместе с ЦРМК в 2017 году занималась девелоперскими проектами в Калининграде, выяснил «Новый Калининград». Издание называет Дюльбэр Рогачеву вдовой бывшего посла России в Китае, сенатора Игоря Рогачева.





К сентябрю 2019 года Рогачева перестала быть владельцем и гендиректором «Интерлина», свидетельствуют данные «Контур.Фокус». Сейчас она значится директором Автономной Некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Црмк-Образовательные Программы», дочки ЦРМК. Эту должность Дюльбэр Рогачева занимает с февраля 2018 года.





Среди учредителей ЦРМК — люди из окружения Владимира и Людмилы Путиной. Например, Татьяна Шестакова, супруга видного общественного деятеля Василия Шестакова, в юности занимавшегося дзюдо и самбо вместе с Владимиром Путиным.





Или Кирилл Михайлович Ковальчук — полный тезка сына крупного бизнесмена Михаила Ковальчука. Михаила и его брата Юрия Ковальчука причисляют к ближайшему окружению российского президента.





Кроме того, соучредителем значится Владимир Аникеев, бывший топ-менеджер «Согаза».