



"Думаю, не буду очень оригинален в своем мнении: я в данном случае на стороне людей. Тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела, и прочее. К сожалению, они появились тогда, когда вся информация стала достоянием президента", - обратил внимание Лукашенко.





Он также сообщил, что как только к нему поступила информация о проблемах, связанных со строительством аккумуляторного завода, эту информацию стали тщательно перепроверять. Не разобравшись в ситуации, махать мечом просто неприемлемо, подчеркнул он.





"Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел правонарушения - со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект", - рассказал Лукашенко.





Он заметил, что в Беларуси не было аккумуляторного завода, и проект в Бресте был хорошим. Его надо было реализовывать, однако в соответствии со всеми требованиями.





"Но это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе - ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом.





Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек. Остальные в бегах - ищем. Вернее, мы знаем, где они - привезем домой, это не вопрос. И спросим на всю катушку", - сказал Лукашенко.





Он добавил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. По его словам, также необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу. "Только они будут решать, быть ли этому заводу и каким будет этот завод", - уверяет Лукашенко.









При этом он напомнил, что на волне чернобыльской катастрофы в Беларуси активизировались "крайне националистические движения". "И где они сейчас? Этого национализма хватало везде, это привело к развалу Советского Союза и много-много бед принесло народам, особенно белорусам.





Так и здесь - есть проблема, и кто-то хочет политически погреть руки: уже власть менять будут, потому что завод плохой. Я хочу, чтобы мудрые, образованные, умные брестчане понимали, что они пользуют любой повод для того, чтобы прорваться во власть. Еще бы посоветовал им, кто использует этот случай, что они будут делать в этой власти. Нынешняя власть разберется, не с такими проблемами разбирались. Мы ее решим так, как нужно брестчанам", - резюмировал Лукашенко.