На главу российкого ЦИК напали в собственном доме





МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК после разбойного нападения на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщается на сайте главного управления ведомства по Москве.





Нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области. «Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — говорится в сообщении.





Как сообщили в ЦИК, здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве. Мероприятие началось в 10 утра по Москве, Памфилова открывала его, принимала участие в дискуссии, после окончания первой части конференции, когда был объявлен перерыв, она вышла из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.





По данным BAZA, нападание произошло, когда Памфилова пошла в прихожую, чтобы впустить кота, который гулял на участке. Но в холле она наткнулась на человека в маске, который ткнул ее электрошокером и сразу сбежал. Источники телеграм-канала утверждают, что нападавший забыл включить электрошокер, и он не сработал.









Напомним, что 8 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы губернаторов, местных советов и региональных парламентов в более чем 30 регионах России.