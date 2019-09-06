Из первых уст: Илон Маск не дарил Лукашенко Tesla
Бизнесмен и изобретатель Илан Маск в Twitter ответил на вопрос о том, правда ли он дарил машину Tesla Александру Лукашенко, как тот заявил 2 сентября.
«Ой, нет», - ответил Илон Маск на один из вопросов пользователей о заявлении Лукашенко.
«У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой - наш, минский делает завод - хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как "Тесла", но очень приятно. Я тебя в этом поддерживаю, и мы все больше будем переходить на электромобили», - рассказал Александр Лукашенко школьникам 2 сентября.
Как напоминает Свабода, когда и откуда у Лукашенко появилась «Тесла», раньше не объявлялось. Хотя Лукашенко рассказывал, например, что «Майбах» ему подарили на день рождения, "один российский человек", известно также, что российский олигарх Игорь Макаров подарил ему велосипед.
Маск никогда не был в Беларуси и никогда, по крайней мере публично, не встречался с представителями белорусских властей, а также никак не упоминал Беларусь и Лукашенко в соцсетях.
В 2017 году Лукашенко уже сделал одно сомнительное заявление по поводу своей «Теслы»: он рассказал, как разогнался на ней до 280 км/ч, в то время как максимальная скорость Tesla Model S P100D - 250км/ч.
В таком случае, вопрос - откуда у Лукашенко машина ценой, по самым скромным подсчетам, в 165 тысяч долларов? По одной из версий, ее ему мог подарить российский олигарх Гуцериев, но тогда это не что иное как взятка! И тогда следующий вопрос - за что?
"Белорусский партизан"
12:08 06/09/2019