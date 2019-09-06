Из первых уст: Илон Маск не дарил Лукашенко Tesla

Илон Маск на один из вопросов пользователей о заявлении Лукашенко. «Ой, нет», - ответил на один из вопросов пользователей о заявлении Лукашенко.









«У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, "слушай, он у вас на двухколесном ездит". Есть самый любимый мотоцикл мой - наш, минский делает завод - хорошая штука. Конечно, он не летит 180, как "Тесла", но очень приятно. Я тебя в этом поддерживаю, и мы все больше будем переходить на электромобили», - рассказал Александр Лукашенко школьникам 2 сентября.





Игорь Макаров подарил ему велосипед. Как напоминает Свабода , когда и откуда у Лукашенко появилась «Тесла», раньше не объявлялось. Хотя Лукашенко рассказывал, например, что «Майбах» ему подарили на день рождения, "один российский человек", известно также, что российский олигархподарил ему велосипед.









Маск никогда не был в Беларуси и никогда, по крайней мере публично, не встречался с представителями белорусских властей, а также никак не упоминал Беларусь и Лукашенко в соцсетях.





В 2017 году Лукашенко уже сделал одно сомнительное заявление по поводу своей «Теслы»: он рассказал, как разогнался на ней до 280 км/ч, в то время как максимальная скорость Tesla Model S P100D - 250км/ч.