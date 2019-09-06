Противовоздушная оборона: Уго Чавес умер, но дело его живет

На время военных учений с 10 по 28 сентября Венесуэла разместит на границе с Колумбией систему противовоздушной обороны, — сообщил на днях президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.





Дело в том, что несколько раньше власти Колумбии обвинили правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии».





Каракас со своей стороны заявил, что это Богота занимается укрывательством террористов. И подкрепил свой демарш намерением провести военные учения на границе с Колумбией.





Правда, некоторые зарубежные комментаторы выразили сомнение, что состояние системы ПВО Венесуэлы позволит закрыть район учений с воздуха более-менее надежным «зонтиком».





Что автоматически поставило под сомнение качество работы предприятий белорусского ВПК и усилия наших военных, которые самым активным образом участвовали в создании венесуэльского противовоздушного щита. Более того, Беларусь, по сути дела, стала координатором проекта создания единой системы противовоздушной обороны Венесуэлы.



Команданте сказал надо

Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что взаимодействие в оборонной сфере было в числе главных тем в межгосударственных отношениях Беларуси и Венесуэлы с самого момента подписания главами этих государств меморандума о взаимопонимании 16 сентября 2006 года в Гаване во время очередного саммита Движения неприсоединения.





По мнению ряда экспертов, главный интерес венесуэльской стороны заключался в приобретении белорусских автоматизированных систем управления войсками ПВО и ВВС, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы.





Всего за несколько месяцев до подписания упомянутого меморандума президент Венесуэлы Уго Чавес публично заявил, что его стране необходимы современные системы ПВО для прикрытия воздушных рубежей от побережья Карибского моря до границы с Бразилией. В качестве врага естественно подразумевался проклятый американский империализм.





Согласно сообщениям различных источников, представителей Венесуэлы интересовали средства ПВО всех уровней: от переносных зенитно-ракетных комплексов и малокалиберной зенитной артиллерии до зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия.





В принципе, на международном оружейном рынке этого товара предлагалось предостаточно, как говорится, «на любой вкус и цвет».





Однако перед венесуэльскими военными стоял вопрос создания системы согласованного управления не только ЗРК ближнего, среднего и дальнего действия, но и радиотехническими средствами. А так как Уго Чавес принципиально не хотел иметь дела со странами Запада, то соответствующие предложения из Беларуси пришлись весьма кстати.









В результате было заключено соглашение о сотрудничестве в создании единой системы ПВО Венесуэлы. Оно было подписано в Каракасе 8 декабря 2007 года в рамках визита туда Александра Лукашенко. Этим документом было предусмотрено, что Беларусь окажет Венесуэле помощь и содействие в создании единой системы ПВО и национальной системы радиоэлектронной борьбы на основании научного проекта, выполненного смешанной белорусско-венесуэльской комиссией.





А уже в январе 2008 года, собираясь с ответным визитом в Минск, Уго Чавес заявил, что одной из главных целей его поездки является согласование конкретных деталей контракта по приобретению комплексной системы ПВО. В нее должны были войти «радары дальнего обнаружения и ракеты соответствующего радиуса действия».





Согласование прошло успешно, и 9 апреля 2008 года Палата представителей Национального собрания Беларуси на закрытом заседании (о чем просил Чавес) ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Венесуэлой в создании единой системы ПВО этой страны.





Этот документ содержал договоренности о том, что организации Венесуэлы заключат контракты с организациями Беларуси и ряда других государств на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с проектом создания системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, подготовленным белорусскими специалистами.





По информации независимых экспертов, соисполнителями проекта наряду с предприятиями ВПК Беларуси выступали российские, китайские и иранские компании.





Все пришлось начинать с нуля

Соглашение было заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на каждый последующий пятилетний период, пока одна из сторон за один год до истечения соответствующего периода не направит по дипломатическим каналам письменное уведомление другой стороне о своем намерении не продлевать соглашение.





Вместе с тем, по договоренности между сторонами действие этого документа может быть прекращено в любое время.





Вскоре после ратификации соглашения тогдашний замначальника белорусского Генштаба Петр Тихоновский пообещал, что система ПВО и радиоэлектронной борьбы в Венесуэле, включая подготовку специалистов и руководящего состава, будет создана практически в течение шести лет. Что, помимо всего прочего, позволит Беларуси выйти на рынок вооружения Латинской Америки и закрепиться там.





После проработки проекта системы ПВО специалистами его общие положения 14 сентября 2009 года обнародовал сам Уго Чавес. Из его слов следовало, что система ПВО страны будет комплексной (эшелонированной по дальностям и высотам) и объединит под единым управлением ЗРК С-300, «Бук-М2» и «Печора-2М».





«Мы должны защитить стратегические объекты, например ГЭС «Гури», нефтепромыслы, крупные НПЗ, индустриальные комплексы, естественно, военные объекты и командные пункты, крупные города, такие как Каракас, чтобы чувствовать себя в большей безопасности», — отметил венесуэльский руководитель.





Несколько месяцев спустя, 16 марта 2010 года, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, тему ПВО затронул и Александр Лукашенко. Он, в частности, пообещал своему венесуэльскому коллеге всяческое содействие в создании «системной обороны государства», которая позволит не опасаться любого, даже самого могучего врага.





По мнению военных специалистов, «системная оборона государства» подразумевала организацию в Венесуэле интегрированного оборонительного комплекса, включающего ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и противодействия высокоточному оружию.





Что предполагало использование в качестве ее «мозга» автоматизированной системы боевого управления АСУ типа «Бор», усовершенствованная версия которой составляет интеллектуальное ядро противовоздушной обороны Беларуси.









Что-то они уже могут

На протяжении достаточно длительного времени в открытых источниках практически отсутствовала подробная информация о результатах реализации проекта создания единой системы ПВО Венесуэлы. Тем не менее, даже отрывочные данные позволяют говорить, что сегодня она является самой боеспособной в Латинской Америке.





В рамках объединенного командования противовоздушной обороны (CADAI) для защиты особо важных объектов на территории страны созданы базы дислокации самоходных ЗРК «Печора-2М», поставленных белорусско-российской межгосударственной финансово-промышленной группой (МФПГ) «Оборонительные системы».





Контракт на приобретение ЗРК «Печора-2М» Венесуэлой у «Оборонительных систем» был заключен в сентябре 2009 года. Поставки начались в мае 2011 года. Всего, по неофициальным данным, Каракасом было получено до 18 таких комплексов.





Закупка мобильных ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э» (три дивизиона) и С-300ВМ (Антей-2500) большой дальности (два дивизиона) также была оформлена в сентябре 2009 года.





Надо сказать, что Венесуэла одной из первых получила ЗРК «Бук-М2Э», смонтированный на базе корпусного колесного шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-6922. Двигатель мощностью 420 л. с. позволяет комплексу развивать скорость по шоссе до 80 км/ч. Запаса хода по топливу — до 1000 км. ЗРК может эксплуатироваться во влажном климате при температуре до 50 градусов Цельсия.





В результате разворачивания всех запланированных средств ПВО, от нападения с воздуха предполагалось надежно защитить практически всю территорию Венесуэлы. Однако, смерть инициатора проекта Уго Чавеса и экономические трудности последнего времени, заставили многих экспертов сомневаться в том, что Каракасу удалось довести дело до конца.









И тем не менее, надо думать, что наличие значительного количества достаточно современных средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, высокоэффективных мобильных ЗРК различной дальности, управляемых единой автоматизированной системой командования, — позволяет, в случае необходимости, закрыть воздушное пространство над любым районом Венесуэлы.