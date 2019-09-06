Лукашенко приехал в Брест на празднование 1000-летия города
Александр Лукашенко приехал сегодня в Брест, где в эти дни празднуется 1000-летие города.
Как сообщает его пресс-служба, Лукашенко посетил построенный Западный обход Бреста, где принял участие в церемонии открытия развязки.
Символическую ленту вместе с ним перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 8" Павел Сацута.
Также Лукашенко поучаствует в торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста.
Ну, и как же без этого: Лукашенко среди прочего посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".
"Белорусский партизан"
11:28 06/09/2019