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Лукашенко приехал в Брест на празднование 1000-летия города

Александр Лукашенко приехал сегодня в Брест, где в эти дни празднуется 1000-летие города.

Как сообщает его пресс-служба, Лукашенко посетил построенный Западный обход Бреста, где принял участие в церемонии открытия развязки. 


Символическую ленту вместе с ним перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 8" Павел Сацута

Также Лукашенко поучаствует в торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста.

Ну, и как же без этого: Лукашенко среди прочего посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".
"Белорусский партизан"
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