Лукашенко приехал в Брест на празднование 1000-летия города

Как сообщает его пресс-служба, Лукашенко посетил построенный Западный обход Бреста, где принял участие в церемонии открытия развязки.









Символическую ленту вместе с ним перерезали председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и генеральный директор ОАО "Строительный трест № 8" Павел Сацута.





Также Лукашенко поучаствует в торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста.





Ну, и как же без этого: Лукашенко среди прочего посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".



