Третий этап отказа от сделки предполагает возобновление деятельности реактора в Араке (IR-40), способного производить плутоний, и повышение до 20% уровня обогащения урана.





Говоря о реакции Европы и, в частности, Франции на реализацию третьего шага по сокращению обязательств Ирана, глава иранского МИДа Мохаммада Джавад Зариф, как передает ISNA, заявил журналистам:





«Европейцы должны понять, что если они хотят получить разрешение от США на выполнение своих обязательств, то США никогда не позволят им этого сделать».





«Эти обязательства не зависят ни от Соединенных Штатов, ни от разрешения американцев», — добавил он.





Иранский президент Хасан Роухани объявил накануне, что «Иран делает третий шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».





Затем официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави рассказал о письме главы ведомства Верховному комиссара ЕС по вопросам внешней политики Федерике Могерини, где решение объясняется санкциями США и неспособностью трех стран Европы (Великобритании, Германии и Франции) выполнить взятые в рамках СВПД обязательства.





В то же время в письме говорится, что Иран «с сегодняшнего дня приостанавливает выполнение всех обязательств в рамках ядерной сделки, связанных с исследовательской деятельностью, но готов продолжать диалог со странами, остающимися в СВПД». Обеспокоенность этим решением уже выразил британский МИД.









Ядерная сделка между Ираном, странами-гарантами — Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией, а также США была заключена в 2015 году.





С 2016 года с Ирана начали последовательно снимать международные санкции, действовавшие с 1979 года, – после победы Исламской революции в стране.





Но весной прошлого года США объявили о выходе из СВПД и возобновлении санкций в отношении исламской республики, которые с тех пор несколько раз ужесточались.





В ноябре 2018 года были введены санкции, направленные на полное прекращение экспорта иранской нефти, а в начале апреля американское правительство объявило Корпус стражей исламской революции «иностранной террористической организацией».





В мае Иран заявил о приостановке обязательств, 7 июля перешел ко второму этапу и начал обогащать уран, а 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств.