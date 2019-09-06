Президент Литвы: Беларусь не является полностью независимой страной





Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.





Гитанас Науседа отказал Беларуси в полной независимости. «Мы понимаем, что эта страны не полностью независима, особенно в сфере обороны», — сказал он.





Несмотря на это новый президент выступает за диалог с нашей страной.





«Я человек, который хочет вести диалог с Беларусью. Не важно, что Беларусь строит атомную станцию, которая не соответствует стандартам и качественным критериям. Но мы хотим лучше понимать друг друга. Поэтому я продолжу прилагать усилия для восстановления диалога с… с нашим соседом и решения всех проблем», — добавил он.





Гитанас Науседа, несмотря на «неполную независимость» Беларуси, все-таки считает границу именно беларусско-литовской, а не российской.





«Я хочу сказать, что у нас относительно небольшая граница с Россией и очень большая — с Беларусью. Я бы хотел, чтобы эта граница оставалась границей с Беларусью, а не с Россией. В этом смысле мы поддерживаем все усилия Беларуси по сохранению независимости.









Поэтому я и считаю, что диалог лучше конфронтации. Мы пытаемся сотрудничать в различных сферах: экономической, культурной. У нас большие торговые отношения с Беларусью. Я хотел бы, чтобы они продолжали развиваться. У нас есть инвестиции, и я хотел бы, чтобы они росли. А что мне больше всего нравится, так это общение людей, их поездки через границы с целью лучше узнать друг друга и лучше познакомиться с соседней страной, потому что это ненормально — ничего не знать о соседях.





И это то, почему мы продолжим наши усилия по восстановлению хороших отношений с Беларусью. Но это не значит, что специальный закон, который запрещает покупку электроэнергии с небезопасной атомной станции, будет изменен», — заключил он.