Что подпишут Лукашенко с Путиным в декабре?

Лукашенко и Путин подпишут интеграционные документы 8-го декабря, на 20-ю годовщину подписания Договора о Союзном государстве, подтвердили в правительстве нашей страны. Среди прочего, руководители примут дорожные карты, передает "Белсат"





«После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений», – заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.





В Министерстве экономики уточнить суть слов министра отказались. Вопрос, когда наконец граждане узнают содержание переговоров, посоветовали задать Совету Министров.





«Я так считаю, что это вопрос к правительству. И я не согласен с вами, что никто ничего не знает. Довольно много публикаций есть о ходе самого процесса», – сказал нам по телефону Виктор Евтухов, начальник отдела связей с общественностью Министерства экономики.





Телефон же пресс-секретаря премьера Александры Исаевой в течение рабочего дня не отвечал или был занят.





Интеграция без подробностей





На вопрос почему власти Беларуси и России не сообщают о содержании договора об интеграции, минчане во время уличного опроса «Белсата» ответили вот что:





«Думаю, никто ничего не скрывает. Такие документы очень долго делаются».





«Скорее всего есть моменты, где затрагивают наш суверенитет. Вот и все».





«Это, конечно, беспокоит. Вообще, честно говоря, с Россией не очень хочется иметь дело по большому счету. Хотелось бы от нее быть подальше».





«Если все границы будут протерли, все будет скуплены. Как ведется бизнес в России, каждый знает».





«Может быть, размещение каких-либо вооруженных сил. Ведь в мире такая обстановка, соседи и т.д.».





«Наверное потому что у нас страна партизанская. Все так надо, по-партизански. А потом узнаем».









Переговоры об интеграции ведутся уже более восьми месяцев.





Премьер Сергей Румас заявил, что политических вопросов в программе реализации союзного договора нет. Мол, речь только об экономике по принципу «две страны – один рынок». И заявил: возможно, опубликуют эти положения постфактум – после того, как правительства Беларуси и России все согласуют.





«Если они пойдут по пути создания дорожных карт, я думаю, это будет путь в никуда. Это то, что Лукашенко хочет. Перевести острую фазу переговоров с Кремлем в какую-то такую ​​регуляторную бессмыслицу, когда на выходе или падишах сдохнет, или ишак», – полагает экономист Ярослав Романчук, руководитель Центра Мизеса.





Лукашенко же накануне заявил, что вопрос окончательных предложений относительно сотрудничества с Россией остается актуальным:





«Зависимость очень большая, пусть и от братского страны».

Политолог Андрей Егоров из Центра европейской трансформации напоминает, что руководство Беларуси само завело страну в эту зависимость – своими соглашениями об интеграции и эксплуатацией этой темы.





«Это создает вот эти проблемы, связанные с тем, что все большую и большую часть суверенитета Россия требует от Беларуси, чтобы продлевать компенсацию», – добавляет Егоров.





По мнению эксперта, сейчас для избавления от зависимости от России нужно принимать действительно решительные шаги.







