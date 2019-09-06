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Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил в своем твиттере действующий глава государства Эмерсон Мнангагва.

Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Он родился в 1924 году в крестьянской семье в британской колонии Южная Родезия. После окончания школы учился в университете ЮАР. В шестидесятые годы начал политическую деятельность в Союзе африканского народа Зимбабве, а вскоре возглавил партию. С 1946 по 1974 годы находился в заключении, пишет reform.by

В 1980 году стал первым премьер-министром независимого Зимбабве. С тех пор непрерывно находился во главе страны до 2017 года. С 1987 года был президентом Зимбабве.


Своего поста лишился в 2017 году в результате военного переворота, который произошел после попытки Мугабе отправить в отставку вице-президента Эмерсона Мнангагву.

Мугабе скончался после продолжительной болезни. Он умер за границей. С апреля бывший президент Зимбабве лечился в Сингапуре.

Тесные контакты Беларуси и Зимбабве начались именно при Мугабе.
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