Министр Караев отменил массовые проверки сотрудников на полиграфе

Не совсем совершенна эта система, когда только полиграфическое психофизиологическое исследование преграждает человеку дорогу для продолжения службы. Действительно, я отменил поголовное, тотальное прохождение всеми сотрудниками полиграфа, потому что человек может и волноваться, и не выдерживать долго замкнутого пространства», — сказал Юрий Караев.





По его мнению, характеристика на сотрудника со стороны начальника и коллектива важнее, чем заключение полиграфиста, который уже заранее, с предубеждением пытается его в чем-то изобличить. К тому же исследование не совсем точное, есть процент погрешности.









«Я принял такое решение, хотя сознательно понимаю, что чем-то погрешу против собственной безопасности в наших рядах, где-то может и пройдут такие, кого и следовало приостановить на службе», — отметил министр. Он добавил, что полиграф помогает что-то выяснить, но не является панацеей.



