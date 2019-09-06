После обыска в штабе Навального задержали восемь человек

Молоканова рассказала, что задержанных доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Адвокат направляется туда, чтобы выяснить причины задержания.





По информации другого адвоката Владимира Воронина в Twitter, в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) продолжаются следственные действия. Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов сломали две камеры фонда.





Вечером 5 сентября люди в масках одновременно пришли в офис ФБК, московский штаб Навального и студию канала «Навальный Live». По словам сотрудников, они выломали дверь в офис, никого не выпускают наружу и не пускают внутрь. Глава штаба Навального Алексей Волков считает, что цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального. Несмотря на это, Навальный вышел в эфир прямо из коридора.









3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК о легализации миллиарда рублей. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.