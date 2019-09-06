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После обыска в штабе Навального задержали восемь человек

В ходе обысков в московском штабе Алексея Навального были задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Молоканова рассказала, что задержанных доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Адвокат направляется туда, чтобы выяснить причины задержания.

По информации другого адвоката Владимира Воронина в Twitter, в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) продолжаются следственные действия. Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов сломали две камеры фонда.

Вечером 5 сентября люди в масках одновременно пришли в офис ФБК, московский штаб Навального и студию канала «Навальный Live». По словам сотрудников, они выломали дверь в офис, никого не выпускают наружу и не пускают внутрь. Глава штаба Навального Алексей Волков считает, что цель обысков — сорвать прямой эфир Алексея Навального. Несмотря на это, Навальный вышел в эфир прямо из коридора.


3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей ФБК о легализации миллиарда рублей. В связи с этим у сотрудников фонда прошли обыски. Также в СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.
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