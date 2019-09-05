



Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».





Автор книги также напомнил, что Путин тогда первым из зарубежных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить соболезнования.





В 2017 году Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал версию о причастности спецслужб США к этим терактам. «Я не верю, что американские разведслужбы были организаторами терактов», — сказал глава российского государства.









В 2001-м, спустя несколько месяцев после террористических атак, российский лидер заявил, что «действительно испытывал чувство вины за то, что спецслужбы России и США не смогли предотвратить эти теракты». «Это произошло в свою очередь из-за того, что они не работали в более тесном сотрудничестве. Хотя я не знаю, была ли возможность предупредить удары террористов», — сказал тогда президент, не уточнив, располагали ли российские силовики какой-либо информацией о тех нападениях.





В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.