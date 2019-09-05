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Почобут: "При дворе Лукашенко так не принято"

Известный журналист – о высказывании Зася «работать не по понятиям».

Накануне госсекретарь Совбеза Станислав Зась заявил:

«Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется, недопустимо».

Известный журналист Анджей Почобут считает, что это «очевидный камень в огород Шуневича» – экс-министра МВД, относительно недавно ушедшего в отставку.

– Уход в тень этой заметной фигуры и стал началом «прополки» силовых структур. Причины его ухода объективны. Действительно накопилось в обществе раздражение всевластием силовиков, их наглостью в общении с простым людом, – рассуждает лидер мнений. – Лукашенко решил, что пора показать, что правитель в РБ суровый, но справедливый...


По мнению Почобута, есть в этой истории и субъективный момент.

– Думаю, что #сами_знаете_кто не удовлетворен гусарской отставкой Шуневича. Ну не столько самой отставкой, сколько широтой и вольностью жестов, которые он себе при этом позволил. При дворе Лукашенко ведь так не принято, – поясняет журналист. – На посту шефа МВД Шуневич из безликого и безъязыкого чиновника стал вдруг чуть ли не лицом отечественной контрреволюции.

Вспомните все эти его «дырявые» высказывания, мундиры НКВД, жесткие заявления... Все это на фоне штиля в политической жизни РБ и «разрядки на западном фронте» привело к тому, что его сам Лукашенко вынужден был осаживать.

Мол, все хорошо, товарищ дорогой, только поменьше экстрима...

А этот главный гусар советского консерватизма с имиджем крутого мэна и лидера консервативной фракции в окружении «Лу» вдруг подает в отставку и в свет с его же подачи летит ньюс, что он сам подал, мол, не Лукашенко его отправил, а он сам так решил...

Он сам? Что вы говорите…

Гусар-то в РБ только один может быть. И вы знаете его имя.
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