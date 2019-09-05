Караев пообещал реагировать на критику в СМИ и обращения граждан

Глава государства Александр Лукашенко в четверг принял с докладом нового министра внутренних дел Караева, на посту руководителя ведомства тот находится менее 100 дней.





"Будем более тщательно, детально разбираться с каждым заявлением, чтобы не получилось так, что граждане обращаются к нам, и мы везде им даем какие-то стандартные ответы и отписки", – цитирует министра Караева информационное агентство БелТА.





По его словам, милиция будет разбираться в каждом случае, смотреть, в чем все-таки сотрудники органов внутренних дел нарушили права граждан, где-то вели себя, может, не совсем корректно и несдержанно.





"Будем давать им принципиальную оценку, чтобы люди и общество нас услышали и увидели, что мы не глухи и реагируем", – подчеркнул министр.





О критике в СМИ

По его словам, МВД будет п

о-новому реагировать и на критику в СМИ, в том числе негосударственных и в интернете.





"Ведь они тоже откуда-то эти материалы берут, и не все они придуманные или клевета. Где-то под ними какие-то основания, значит, есть. Чтобы не было безнаказанности и вседозволенности тех, кто от имени власти может обладать какими-то привилегиями, как им кажется", – сказал он.





"Все должны четко, как люди в погонах, прежде всего соблюдать свои обязанности и помнить, что служат народу, гражданину, обществу, защищают его права", – подчеркнул министр.









О дисциплине





Караев рассказал, о чем шла речь на докладе у президента.





"В целом разговор состоялся о моих впечатлениях о системе органов внутренних дел. Да, немного надо усилить мое управленческое влияние на дисциплину, морально-психологический климат в рядах сотрудников", – сказал он.





"По тем моментам, которые были высказаны на совещании у главы государства, оценке работы правоохранительных органов в целом, я доложил о шагах, которые мы делаем, – и в улучшении качества сбора доказательств по коррупционным делам или по борьбе с экономическими преступлениями", – заявил министр.



