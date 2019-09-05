Солсбери мало? Похоже, российские ГРУшники облажались в Германии

Убитого в результате покушения в Берлине Зелимхана Хангошвили похоронили в селе Дуиси. Фото: Радио "Свобода"









И, судя по всему, популярное ныне в соцсетях выражение «Слабоумие и отвага!» стало новым девизом для «рыцарей плаща и кинжала» одной седьмой части суши, которая так стремится (в лице кремлевского руководства) слиться в «союзное государство» с Беларусью.





В полдень в пятницу, 23 августа, в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина был застрелен бывший чеченский полевой командир, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили). По горячим следам был задержан предполагаемый убийца, в отношении которого полиция Германии проводит следственные действия.





И вот тут начинается самое интересное!





Судя по полученным The Insider данным предварительного расследования, в частности, удалось установить, что убийца приехал в Германию из России через Францию с только что выпущенным загранпаспортом РФ на имя «Вадим Андреевич Соколов», дата рождения - 20 августа 1970 года.





Между тем, в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов, более того, местом жительства в визовой заявке названа "Альпийская улица" в Санкт-Петербурге, но в этом российском городе есть только Альпийский переулок.





По указанному номеру дома находится многоквартирный дом, но номера квартиры «Вадим Андреевич» указать не смог.





Очень интересна и такая деталь – паспорт «Соколову» был выдан тем же самым подразделением, которое в свое время выдало поддельные документы небезызвестным сотрудникам ГРУ Мишкину и Чепиге, они же – Петров и Боширов - тем самым любителям полюбоваться «солсберецкими шпилями».





Как верно отметил российский блогер Сергей Громов, данный «прокол» сотрудников ГРУ далеко не первый, что еще более усугубляет ситуацию. Весь вышеприведенный фактажный винегрет указывает на то, что речь идет, как минимум, о высшей степени некомпетентности и профнепригодности, а может и вовсе - об элементарном «вредительстве».









По мнению Громова, последствия такого «прокола» будут иметь долгосрочный характер для России, которая уже успела за последние несколько лет испортить репутацию настолько, что от неумных и вероломных действий руководства страны и придворных спецслужб страдают все рядовые граждане.





«Посудите сами, только всерьез заговорили о снятии Европой антироссийских санкций – вот вам дело Скрипалей, титанические усилия всего нашего внешнеполитического блока по возвращению РФ в G-8 на грани успеха - разведчики тут как тут, в центре Берлина убит Зелимхан Хангошвили, причем убийца задержан…», - сопоставляет автор факты, и такое сопоставление, согласитесь, выглядит весьма уместным.





Говоря о личности убитого Зелимхана Хангошвили, следует принимать во внимание тот факт, что он в свое время активно противостоял российской армии во время "первой Чеченской войны", и был объявлен РФ в розыск по обвинению в терроризме. Он был крайне неугодной личностью, в том числе, и для нынешнего правителя Чечни Рамзана Кадырова.





Как заявила в комментарии телеканалу RTVI представитель лидера Ичкерии Ахмеда Закаева в Германии Рубати Митсаева, Зелимхан рассказывал, что его хотят убить, что на него было покушение.





«Я его спрашивала, почему? Он говорил, что он знает тайны Аслана Масхадова. Те тайны, которые им не хочется, чтобы разглашали. Про эти тайны мы-то уже знаем! Смерть Аслана Масхадова. Он знал, как его убили, где его убили, каким образом его привезли в Толстой-Юрт и бросили в подвал», - отмечает Митсаева.





В принципе, «формальных» поводов для устранения Хангошвили у российских спецслужб было предостаточно, не следует сбрасывать со счетов и мотив мести, ведь, как говаривал в свое время российский нацлидер времен своего восхождения - «будем мочить в сортирах». А вот способ, которым расправу решено было реализовать, вызывает множество вопросов, вернее даже не способ как таковой, а «инструмент», коим оказался оперативно пойманный немцами «Соколов».





По информации Deutsche Welle, журналистам еженедельника Der Spiegel, расследовательской команде Bellingcat и изданию The Insider удалось по крупицам собрать информацию о «Соколове», и выяснить массу интересных деталей, часть которых уже приведена выше.





Откровенный подлог с паспортом указывает на то, что без российских спецслужб однозначно не обошлось, иначе киллер попросту не выехал бы за пределы РФ, ибо человек с теми данными, которые указаны в паспорте «Соколова», отсутствует в базах данных.





Также расследователям удалось выяснить некоторые специфические детали об убийце Хангошвили. В частности, он имеет татуировки, характерные для представителей преступного мира.





С учетом традиционной «смычки» российских силовиков и криминала, версия о том, что в данном случае мог использоваться «одноразовый» киллер, не выглядит столь уж несостоятельной. То ли старые грехи, то ли жажда легкой наживы, но что-то крайне важное могло побудить человека с паспортом «Соколова» на вояж в Германию с целью убийства.









Так или иначе, версия о заказном характере убийства Хангошвили, по данным нескольких источников, является для немецких следователей основной. А что же Москва?





Российские власти причастность к расстрелу Зелимхана Хангошвили в Берлине, ожидаемо, категорически отрицают. Взяв паузу на обдумывание происшедшего, спустя несколько дней после убийства, 28 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг для журналистов, где в свойственной ей манере прокомментировала ситуацию.





«Я специально попыталась выяснить, видел ли кто-то документы на счет того, что этот человек («Соколов») является российским гражданином. Пока оперируют только копиями документов, пока реальных документов наши представители не видели», - заявила Захарова, намекая на то, что киллер и вовсе не российский гражданин.





В то же время, российские пропагандисты пошли дальше. Например, сайт «Репортер» утверждает, что убийство Хангошвили в Берлине - это «спецоперация американцев», направленная на ухудшение российско- немецких отношений, в частности, против проекта строительства газопровода «Северный поток-2».





Впрочем, с учетом вышеизложенного массива фактов, данный вброс более похож на запоздалое блеяние в стиле «настамнет» и банальную отмазку. Все в лучшем стиле времен Советского Союза – если не знаешь что говорить, а желание сделать хорошую мину при плохой игре присутствует, во всех бедах обвиняй «американцев», они далеко, а российский обыватель привык верить на слово.





А вот поверят ли этому в той же Германии – вопрос большой и спорный. Скорее всего, не поверят. Более того, официальный Берлин отреагировал на убийство в Берлине с явным раздражением, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель проявила завидную твердость в вопросе возвращения РФ в «Большую восьмерку».





Авторитетный немецкий журнал Der Spiegel отмечает:





«В федеральном правительстве за делом усиленно следят, так как это может быть заказанное российской разведкой убийство. Если окажется, что за этим фактом стоит Россия, у нас будет второе дело Скрипаля со всеми последствиями». Даже в целом лояльные к России высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Германии считают, что «дело может иметь огромную политическую взрывную силу».





По мнению шеф-редактора интернет-издания The Insider Романа Доброхотова, результат очередного казуса ГРУ спрогнозировать легко – выявленные факты приведут к усилению антироссийских санкций и обострению риторики на Западе относительно агрессивного внешнеполитического курса Кремля.









Как отмечает тот же Сергей Громов, обычных людей это тоже коснется, новые санкции обычно приводят к снижению жизненного уровня, или если, например, россиян будут усиленно проверять на паспортном контроле ЕС, то они должны знать, кого за это благодарить.





А для граждан постсоветского пространства в части, лояльной к России, есть повод задуматься, чем им грозят интеграционные порывы Кремля.