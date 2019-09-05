И в Пинский ГУВД Петрухину и в прокуратуру Березы Кабанову нужно явиться в одно время - в 11.00.





Про это сообщил Александр Кабанов на своей странице в Facebook. Известно, что Петрухина в Пинском отделе милиции должны опросить в качество свидетеля.





Вероятно таким способом Кабанова и Петрухина решили "удалить" из города, так как в один из дней с шестого по восьмое сентября в Бресте ожидается визит главы государства Александр Лукашенко.





Также сегодня, утром пятого сентября, к Сергею Пeтрухину в дом приходили милиционеры в штатском. Блогера дома не было, поэтому те вскоре ушли. Позже ему позвонил участковый Ленинского РОВД и пригласил на «беседу» по поводу «нанесенного граффити».