Блогеров Петрухина и Кабанова не хотят видеть в Бресте во время визита Лукашенко?
Брестских блогеров и активистов, выступающих против аккумуляторного завода, Сергея Пятрухина и Александра Кабанова вызывают приехать 6 сентября в пинскую милицию и Березовскую прокуратуру.
И в Пинский ГУВД Петрухину и в прокуратуру Березы Кабанову нужно явиться в одно время - в 11.00.
Про это сообщил Александр Кабанов на своей странице в Facebook. Известно, что Петрухина в Пинском отделе милиции должны опросить в качество свидетеля.
Вероятно таким способом Кабанова и Петрухина решили "удалить" из города, так как в один из дней с шестого по восьмое сентября в Бресте ожидается визит главы государства Александр Лукашенко.
Также сегодня, утром пятого сентября, к Сергею Пeтрухину в дом приходили милиционеры в штатском. Блогера дома не было, поэтому те вскоре ушли. Позже ему позвонил участковый Ленинского РОВД и пригласил на «беседу» по поводу «нанесенного граффити».
Источник: spring96.org
17:01 05/09/2019