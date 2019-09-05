Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) выдвигала 35 представителей в окружные избиркомы и 4 в территориальные комиссии – включили только 4 социал-демократа в окружные комиссии.





- Только в Минске мы выдвигали 15 претендентов. А в Витебске включили 100% социал-демократов в избиркомы, в Гродно – 50%. Но в абсолютных цифрах эти проценты звучат интересно: в Витебске выдвигали одного – одного и включили, в Гродно двоих – одного включили.





Самое большое количество невключенных социал-демократов – в Могилеве, - отметил в комментарии «Белорусскому партизану» председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.





Впереди – формирование участковых избирательных комиссий, которые считаются главным звеном избирательной кампании. Поэтому перспективы парламентской кампании в глазах Игоря Борисова выглядят достаточно мрачно:





- Перспектива у кампании была бы в том случае, если бы символ фальсификаций ушел в отставку. Этот знак беды для белорусской демократии находится на своем посту. Соответственно, поэтому в избирательные комиссии включены 10% представителей нашей партии (показатель всей оппозиции – 2,5%), так что на общем фоне мы выглядим круче остальных в четыре раза! – смеется Игорь Борисов. – Не исключаю, что нечто подобное произойдет и при формировании участковых комиссий, которые являются базовым элементом кампании.