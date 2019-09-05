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Сенсация: 10% социал-демократов включены в избиркомы. В цифрах это... 4 человека

БСДП (Грамада) обжалует невключение своих представителей в территориальные и окружные избирательные комиссии. Правда, не во всех регионах, а в Минске, Минской области и на Брестчине.

Сенсация: 10% социал-демократов включены в избиркомы. В цифрах это... 4 человека
Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) выдвигала 35 представителей в окружные избиркомы и 4 в территориальные комиссии – включили только 4 социал-демократа в окружные комиссии.

- Только в Минске мы выдвигали 15 претендентов. А в Витебске включили 100% социал-демократов в избиркомы, в Гродно – 50%. Но в абсолютных цифрах эти проценты звучат интересно: в Витебске выдвигали одного – одного и включили, в Гродно двоих – одного включили. 

Самое большое количество невключенных социал-демократов – в Могилеве, - отметил в комментарии «Белорусскому партизану» председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.

Впереди – формирование участковых избирательных комиссий, которые считаются главным звеном избирательной кампании. Поэтому перспективы парламентской кампании в глазах Игоря Борисова выглядят достаточно мрачно:

- Перспектива у кампании была бы в том случае, если бы символ фальсификаций ушел в отставку. Этот знак беды для белорусской демократии находится на своем посту. Соответственно, поэтому в избирательные комиссии включены 10% представителей нашей партии (показатель всей оппозиции – 2,5%), так что на общем фоне мы выглядим круче остальных в четыре раза! – смеется Игорь Борисов. – Не исключаю, что нечто подобное произойдет и при формировании участковых комиссий, которые являются базовым элементом кампании.
“Белорусский партизан”
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