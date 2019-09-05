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Путин прокомментировал свое пребывание во власти до 95 лет

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На сегодняшнем пленарном заседании у премьера Малайзии Махатхира Мохамада журналисты спросили про предельный возраст пребывания в политике.

Известно, что Мохамад родился в 1925 году.

«На данный момент мы подняли эту возрастную планку до 95 лет», — ответил он. 

Зал разразился смехом. 

После этого спросили у Путина, что он думает по данному поводу.

«Я пока не дотягиваю», — отшутился Путин.

7 октября Путину исполнится 67 лет. Он руководит Россией с 2000 года и намерен оставаться у власти и далее. 

В частности, в Кремле сейчас решают архиважную задачу, как обойти конституционное ограничение на 2 подряд срока в 2024 году.

Среди вариантов и "союзное государство" с Беларусью
"Белорусский партизан"
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