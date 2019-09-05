Путин прокомментировал свое пребывание во власти до 95 лет
С 4 по 6 сентября во российском Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум (ВЭФ)
На сегодняшнем пленарном заседании у премьера Малайзии Махатхира Мохамада журналисты спросили про предельный возраст пребывания в политике.
Известно, что Мохамад родился в 1925 году.
«На данный момент мы подняли эту возрастную планку до 95 лет», — ответил он.
Зал разразился смехом.
После этого спросили у Путина, что он думает по данному поводу.
«Я пока не дотягиваю», — отшутился Путин.
7 октября Путину исполнится 67 лет. Он руководит Россией с 2000 года и намерен оставаться у власти и далее.
В частности, в Кремле сейчас решают архиважную задачу, как обойти конституционное ограничение на 2 подряд срока в 2024 году.
Среди вариантов и "союзное государство" с Беларусью
"Белорусский партизан"
15:22 05/09/2019