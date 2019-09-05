День Воли-2019: организаторы обжаловали штраф в Мингорсуд





Напомним, организаторы мероприятия разорвали договор об охране общественного порядка с ГУВД Мингорисполкома, потому что во время мероприятия были похищены несколько активистов.





1 августа суд Московского района Минска отказал Игорю Борисову, Николаю Козлову, Ольге Ковальковой и Юрию Губаревичу в удовлетворении исковых требований к ГУВД Мингорисполкома о расторжении договора об оказании услуг по охране общественного порядка.





Суд удовлетворил исковые требования минской милиции о взыскании суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки в общей сумме 8013.11 рублей.





22 августа организаторы Дня Воли получили мотивировочную часть судебного решения на руки.





Истцы не согласны с решением, считают его незаконным и необоснованным, а потому - подлежащим отмене.





Суд не дал оценку доводам заявителей о том, что ГУВД Мингорисполкома некачественно оказало услуги по охране общественного порядка.





Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 197.36 рублей, сумма же неустойки – 1440.75 рублей.





Организаторы Дня Воли считают, что “размер неустойки (1440.75 рублей) превышает размер ставки рефинансирования, установленной Нацбанком Республики Беларусь (9.50% с 14 августа 2019 г.)”, а также более чем в семь раз превышает размер процентов за пользование чужими денежными средствами (197.36 рублей).





Кроме того, суд не учел, что четверо заявителей Дня Воли ранее оштрафованы судом Центрального района г.Минска (постановления от 30 апреля 2019 г. и от 02 мая 2019 г.) за неуплату услуг по охране общественного порядка по ч.2 ст.23.34 КоАП.









Вместе с тем, постановление Совета Министров №49 от 24 января 2019 г. «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия» в пункте 6 предельно чётко и доступно регулирует ситуации, когда между сторонами правоотношений возникают разногласия:





«Урегулирование разногласий между организатором массового мероприятия и ОВД, специализированной организацией по вопросам оплаты услуг и расходов осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров путем проведения переговоров или в судебном порядке».









Суд при вынесении решения и определении суммы основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также неустойки не учел, что Игорь Борисов, Николай Козлов, Ольга Ковалькова и Юрий Губаревич были оштрафованы каждый на 30 базовых величин на сумму 765 рублей вопреки процедуре, указанной в п.6 постановления Совета Министров №49 от 24 января 2019 г. «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия» - путём проведения переговоров между сторонами или в судебном порядке.





Истцы просят отменить решение суда Московского района, отказать ГУВД Мингорисполкома в удовлетворении исковых требований к ним, вынести новое решение по существу спора о расторжении договора Борисова И.П., Губаревича Ю.И., Ковальковой О.А. и Козлова Н.Г. с ГУВД Мингорисоплкома по оказанию услуг по охране общественного порядка.





- Пока Минский горсуд не рассмотрел нашу жалобу, нет смысла ничего платить. А если Мингорсуд не примет наши аргументы и оставит решение в силе, тогда у нас будет 30 дней, чтобы все выплатить. Не оплатим – значит, к нам в гости придут судебные исполнители, опишут имущество, арестуют телефоны и наложат запрет на выезд за границу, - шутит председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.



