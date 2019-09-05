МИД Армении: У Еревана нет проблем с кандидатом на пост генсека ОДКБ





Совет министров иностранных дел стран-членов ОДКБ на заседании 22 мая в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации с 1 января 2020 года.





"У нас не было проблем ни с Беларусью, ни с ее представителем. Вопрос заключался в другом: во время председательства Армении в ОДКБ представитель другой страны не может быть назначен на этот пост. Мы этого добились", - сказал Кочарян.





Отвечая на вопросы депутатов, замминистра также коснулся вопроса продажи оружия странами-членами ОДКБ третьим государствам, в частности, Азербайджану (Подразумеваются Россия и Беларусь - прим. БП). По его словам, этот вопрос не регулируется документами Организации.





"Ни в Уставе, ни в Договоре, ни в каком-то другом документе подобного пункта, к сожалению, нет. Мы понимаем, что это не по-партнерски, но с точки зрения международного права мы не можем заявить, что нарушен тот или иной пункт", - пояснил Кочарян.









Напомним, должность генсека ОДКБ вакантна с 2018 года, после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова. Он и другие армянские политики обвиняются на родине в свержении конституционного строя по делу 1 марта 2008 года.





Все это время исполняющим обязанности генсека ОДКБ был заместитель Хачатурова – Валерий Семериков. Ереван настаивал на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен был быть представитель Армении.