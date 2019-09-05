Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Путин пообещал "масштабный" обмен заключенными с Украиной. Переговоры на финальной стадии

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил, что он будет «масштабным»


«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — заявил глава РФ в рамках Восточного экономического форума.

По словам российского президента, это станет «шагом к нормализации отношений».

Ранее российский Интерфакс сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Источники российского агентства называли дату 7 сентября, передает nv.ua.

Напомним, в ночь на 30 августа в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными. 


Однако на следующее утро в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.

Позже Служба безопасности Украины официально сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 30 августа не состоится.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru