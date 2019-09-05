Путин пообещал "масштабный" обмен заключенными с Украиной. Переговоры на финальной стадии
Президент РФ Владимир Путин, комментируя обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил, что он будет «масштабным»
«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — заявил глава РФ в рамках Восточного экономического форума.
По словам российского президента, это станет «шагом к нормализации отношений».
Ранее российский Интерфакс сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.
Источники российского агентства называли дату 7 сентября, передает nv.ua.
Напомним, в ночь на 30 августа в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными.
Однако на следующее утро в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.
Позже Служба безопасности Украины официально сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 30 августа не состоится.
Не исключено, что именно для обмена сегодня в Киеве был освобожден из-под стражи главный свидетель по делу сбитого над Донбассом Боинга Владимир Цемах.
"Белорусский партизан"
12:30 05/09/2019