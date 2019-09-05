



«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — заявил глава РФ в рамках Восточного экономического форума.





По словам российского президента, это станет «шагом к нормализации отношений».





Ранее российский Интерфакс сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели.





Источники российского агентства называли дату 7 сентября, передает nv.ua





Напомним, в ночь на 30 августа в соцсетях появилась информация о том, что Украина и Россия начали процесс обмена пленными.









Однако на следующее утро в Офисе президента Украины заявили, что процесс обмена еще не завершен.





Позже Служба безопасности Украины официально сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 30 августа не состоится.



