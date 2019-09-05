



Владимир Цемах был начальником ПВО "ДНР" в районе города Снежное в то время, когда там был сбит "Боинг" MH17. Он находится в СИЗО с 29 июня. Цемах – один из возможных фигурантов списка на обмен заключенными между Россией и Украиной. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке просил Украину не выдавать Цемаха России.





Спецслужбы Украины вывезли Владимира Цемаха с неподконтрольной территории 27 июня 2019 года. Через двое суток Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте по обвинению в "создании террористической группы или террористической организации".





Задержание Цемаха связано с тем, что он был начальником ПВО в городе в период, когда был сбит малайзийский "Боинг", рассказывала в интервью BBC дочь арестованного.





В конце августа источники в России и Украине сообщили о подготовке обмена пленными по формуле "З5 на 35". Фамилии людей, которых должна освободить Россия, были известны, в Украине вышел на свободу под обязательство о личной явке главред "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, достоверной информации о других фигурантах списка не было.









Ожидалось, что обмен состоится в конце августа, но процесс неожиданно остановился.





Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук 29 августа говорил, что обмена пленными между Украиной и Россией не будет, "потому что пока не договорились".





Бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем писал со ссылкой на свои источники, что обмен затянулся из-за требования Москвы выдать Владимира Цемаха.