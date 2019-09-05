Зачем козе баян?

Даже в семье, проблема согласования периодически может выходить на первый план. Речь идет о современной семье, в семьях патриархальных подобной проблемы не существовало. Не зря же до наших дней сохранилось понятие «глава семьи».





У славян такой мужчина назывался «большаком», в Древнем Риме — pater familias (отец семейства). Над женой и детьми он имел такую же власть, как над рабами и… вещами. А какое может быть согласование с вещами?





Но человек потому и возомнил себя венцом природы, что научился согласовывать свои действия с людьми, лично ему незнакомыми.





Вот что пишет по этому поводу историк Юваль Харари, чьи книги переведены на десятки языков:





«Современное человечество правит планетой не потому, что отдельно взятый человек более умный и более умелый, чем отдельно взятый шимпанзе или волк, а потому, что Homo Sapiens — единственный на земле вид, способный гибко взаимодействовать в многочисленных группах.









Интеллект и производство орудий были, конечно, тоже очень важны. Но, не научись люди гибко взаимодействовать в массовом масштабе, наши изобретательные мозги и умелые руки до сих пор были бы заняты расщеплением кремня, а не атомов урана».





На практике проблема согласования упирается в вопрос «Кто главный?», ибо самый простой способ согласования заключается в разделении всех на начальников и подчиненных. Начальники приказывают. Подчиненные выполняют. Что может быть проще!





Проще ничего не может быть. Важно, чтобы с начальником повезло. Жителям Сингапура в свое время повезло, и под руководством Ли Куан Ю они на площади, лишь в два раза превышающей площадь Минска, создали одну из самых развитых экономик мира.





Но успешные примеры можно пересчитать по пальцам одной руки. Чаще получалось, как в Аргентине. Под руководством Хуана Перона путь от одной из самых богатых стран мира в начале XX века до нынешнего плачевного состояния был пройден за 9 лет. Перон умер в 1974 году, но дело его живет. Очередная девальвация песо произошла в августе. Кто даст гарантию, что она была последней в этом году?





Согласно статье 84, п. 4…





С целью корректировки курса, для того чтобы лишить перонов всех мастей возможности бесконечно проводить свои эксперименты, и были придуманы выборы. Статистика их необходимость подтверждает. За последние полвека никому из всенародно избранных, остававшихся на высшем государственном посту более 10 лет, не удалось принести больше пользы, чем вреда. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на динамику экономического роста в России и в Беларуси.





Подлинный тоталитаризм не нуждается в выборах. Ни Франко, ни Хусейн, ни Чан Кайши не устраивали электоральных инсценировок. В этом смысле тоталитаризм в СССР не был подлинным. Граждане страны, «где так вольно дышит человек», голосовали периодически, но не с целью корректировки курса. Официально они демонстрировали единство партии и народа, неофициально — свою лояльность номенклатуре.





Отсутствие корректировок и привело к тому, что после 73 лет движения правильным курсом страна неожиданно закончила «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». Автор этой цитаты — Владимир Путин. Ни для него, ни для большинства россиян урок не пошел впрок. «Наша Россия» продолжает все так же уверенно двигаться в правильном направлении. Пятый подряд год падение доходов населения поводом для массовых сомнений при этом не является.









В Беларуси своя специфика. Наши выборы и не выборы вовсе. Не зря же глава государства окончил два высших учебных заведения. А какое событие в студенческой жизни является самым ярким? Разумеется, экзамены.





Белорусские выборы — это экзамены для действующей власти. Но в отличие от экзаменов, с которыми приходилось сталкиваться большинству читателей «Снплюс», действующая власть сдает экзамены… сама себе. Таким нехитрым способом она страхуется от любых случайностей.





Эта особенность национальной избирательной системы закреплена в Конституции. Для тех, кто давно ее не перечитывал, напомню, что согласно статье 84, п. 4. глава государства «назначает шесть членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов».





Конституция — Основной закон страны. Глава государства у нас один, а только в учреждениях высшего образования в 2017 году обучалось 284,3 тысячи студентов. Было бы разумно и в уставы университетов внести аналогичный пункт. Лучше всего это сделать через общенациональный референдум.





Школьный буфет с пирожками и пивом





Современные недемократические режимы, не отказывающие себе в удовольствии проводить выборы, принято подразделять на «конкурентный авторитаризм» и режим «авторитарной гегемонии».





В первом случае победитель довольствуется на выборах результатом в диапазоне 60—70%, что означает его согласие на признание значительной популярности оппозиции в обществе. Во втором случае авторитарный лидер, претендующий на звание «лидера нации», для подтверждения своей претензии нуждается в поддержке 75—99% избирателей.





В Беларуси переход от первого типа авторитаризма ко второму был формально завершен в 1996 году, для чего, в частности, и потребовалось внести в Конституцию статью 84, п. 4. В «нашей России» процесс трансформации затянулся, чему в немалой степени способствовали высокие цены на нефть в «нулевые» годы.





Но «голод — не тетка, пирожка не подсунет». По мере снижения роли экономики в обеспечении социальной стабильности кремлевской клептократии приходится все больше опираться на идеологию и репрессии.





«Именно переход от режима конкурентного авторитаризма к авторитарной гегемонии, — поясняет российский политолог Кирилл Рогов, — составил политическое содержание последнего путинского периода — с 2013-го по 2019 год. А геополитическая конфронтация выступила в качестве той идеологической рамки, которая легитимирует возрастающую репрессивность».









Кое-что от выборов-экзаменов перепадает и голосующим. Например, пирожки и пиво в школьных буфетах. Поэтому многие совершенно искренне идут на выборы как на праздник. Где они еще так хорошо смогут провести воскресный день!





Но как бы ни старались кондитеры, авторитарные режимы воспринимают выборы как вакханалию. И это мягко сказано. Сама мысль о том, что придется публично с кем-то конкурировать, пусть и формально, способна лишить сна любого «национального лидера».





И прошлый опыт тут значения не имеет.