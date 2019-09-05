Показали прыть: пресс-служба "подчистила" Лукашенко
Во время прошедшего накануне совещания с правительством по актуальным вопросам развития экономики Лукашенко снова говорил о предстоящем "испытании":
"Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует".
Так эта цитату передает госагентство БелТА и сайт пресс-службы Лукашенко.
В оригинале же, судя по сюжету на телеканале ОНТ, свой посыл Лукашенко закончил фразой: «... и показать свою прыть».
Остается только догадываться о причинах исчезновения фразы. Возможно, она стала жертвой редактуры без всякого умысла.
А может с "прытью" у властей дела идут не очень...
Источник: gazetaby.com
11:05 05/09/2019