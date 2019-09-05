Показали прыть: пресс-служба "подчистила" Лукашенко

"Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует".





Так эта цитату передает госагентство БелТА и сайт пресс-службы Лукашенко.





В оригинале же, судя по сюжету на телеканале ОНТ, свой посыл Лукашенко закончил фразой: «... и показать свою прыть».









Остается только догадываться о причинах исчезновения фразы. Возможно, она стала жертвой редактуры без всякого умысла.



А может с "прытью" у властей дела идут не очень...