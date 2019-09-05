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Показали прыть: пресс-служба "подчистила" Лукашенко

Во время прошедшего накануне совещания с правительством по актуальным вопросам развития экономики Лукашенко снова говорил о предстоящем "испытании":

"Я не единожды говорил, что нынешний и следующий — это годы особые — парламентских и президентских выборов. Мы сдаем экзамен. Поэтому везде мы должны подтянуться, как следует".

Так эта цитату передает госагентство БелТА и сайт пресс-службы Лукашенко. 

В оригинале же, судя по сюжету на телеканале ОНТ, свой посыл Лукашенко закончил фразой: «... и показать свою прыть».


Остается только догадываться о причинах исчезновения фразы. Возможно, она стала жертвой редактуры без всякого умысла.

А может с "прытью" у властей дела идут не очень...
Источник: gazetaby.com
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