Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И это выборы? Представителей оппозиции в окружных комиссиях - 2,5%

ЦИК опубликовала итоговые данные по формированию окружных избирательных комиссий: только 31 из 1430 членов комиссий представляют оппозиционные партии.

В окружные комиссии попали 23 человека от Белорусской партии левых «Справедливый мир», четыре от БСДП (Громада), три от Партии БНФ и один представитель Объединенной гражданской партии. 

Всего доля оппозиционных партий составила 2,2%. В Могилевской области в окружных избиркомах вообще не будет представителей оппозиционных партий.

Кроме того, по информации правозащитного центра «Весна», от движения «За свободу» в окружные комиссии попало 4 человека. При этом выдвигало оппозиционное движение в избиркомы 117 своих представителей. С учетом членов «За свободу», доля оппозиции в комиссиях составит около 2,5%

Ни один из 36 представителей компании «Говори правду» в комиссии не прошел.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября 2019 года. В Палате представителей заседает 110 депутатов, избираемых в одномандатных избирательных округах на 4 года.
Источник: belsat.eu
Поделиться
Последние известия





Блоги
Мультимедиа
Петр Рудковский
Нацыяналізм еўрапейцаў і рускі мір беларусаў
Валерий Щукин
Как живут наши соседи
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru