И это выборы? Представителей оппозиции в окружных комиссиях - 2,5%

В окружные комиссии попали 23 человека от Белорусской партии левых «Справедливый мир», четыре от БСДП (Громада), три от Партии БНФ и один представитель Объединенной гражданской партии.





Всего доля оппозиционных партий составила 2,2%. В Могилевской области в окружных избиркомах вообще не будет представителей оппозиционных партий.





Кроме того, по информации правозащитного центра «Весна», от движения «За свободу» в окружные комиссии попало 4 человека. При этом выдвигало оппозиционное движение в избиркомы 117 своих представителей. С учетом членов «За свободу», доля оппозиции в комиссиях составит около 2,5%





Ни один из 36 представителей компании «Говори правду» в комиссии не прошел.





Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября 2019 года. В Палате представителей заседает 110 депутатов, избираемых в одномандатных избирательных округах на 4 года.



