В оргкомитете дали положительную оценку сотрудничеству данных организаций при организации Дня Воли в Киевском сквере в 2019 году. Оргкомитет заявляет, что открыт к сотрудничеству с другими политическими и общественными организациями и призывает присоединяться как к нему, таки к координации совместных действий.





Организаторы задумали целую серию мероприятий, посвященных празднованию 102 годовщины БНР.





День Воли начнется 22 марта с концерта-митинга в Минске, продолжится 23 марта возложением цветов у памятного знака премьер-министру БНР, автору III Уставной грамоты о независимости Беларуси Антону Луцкевичу в минском сквере имени Янки Купалы. 24 марта празднование перекочует на офисы организаций и в кафе Минска, а кульминацией празднования станет квест 25 марта “Где мой автозак?” Организаторы планируют организовать сбор средств на празднование Дня Воли, номера счетов, а также платформы, на которых можно будет собирать средства, будут опубликованы в ближайшее время.