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“Где мой автозак?”. В Минске создан оргкомитет по празднованию Дня Воли-102.

Лидеры Объединенной гражданской партии (Николай Козлов), Белорусской социал-демократической партии (Грамады) (Игорь Борисов), Белорусской христианской демократии (Виталий Рымашевский), а также “Движения “За Свободу” (Юрий Губаревич) объявили о создании оргкомитета по празднованию Дня Воли-102.

“Где мой автозак?”. В Минске создан оргкомитет по празднованию Дня Воли-102.
В оргкомитете дали положительную оценку сотрудничеству данных организаций при организации Дня Воли в Киевском сквере в 2019 году. Оргкомитет заявляет, что открыт к сотрудничеству с другими политическими и общественными организациями и призывает присоединяться как к нему, таки к координации совместных действий.

Организаторы задумали целую серию мероприятий, посвященных празднованию 102 годовщины БНР. 

День Воли начнется 22 марта с концерта-митинга в Минске, продолжится 23 марта возложением цветов у памятного знака премьер-министру БНР, автору III Уставной грамоты о независимости Беларуси Антону Луцкевичу в минском сквере имени Янки Купалы. 24 марта празднование перекочует на офисы организаций и в кафе Минска, а кульминацией празднования станет квест 25 марта “Где мой автозак?” Организаторы планируют организовать сбор средств на празднование Дня Воли, номера счетов, а также платформы, на которых можно будет собирать средства, будут опубликованы в ближайшее время.
«Белорусский партизан»
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