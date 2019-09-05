Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает Белта





В состав миссии войдут представители всех государств СНГ. «Планируем, что в ходе выборов их будет около 400 — долгосрочных и краткосрочных наблюдателей», — проинформировал Сергей Лебедев.





Штаб миссии уже сформирован и приступил к работе. В его составе 12 человек, руководитель — первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Члены штаба присутствовали при формировании Минской городской и Минской областной избирательных комиссий, а также 37 окружных избирательных комиссий в Минске и столичном регионе.

«Мы сейчас приступили к регистрации долгосрочных наблюдателей, которые уже буквально с завтрашнего дня будут наблюдать за избирательным процессом, побывают во всех областях Беларуси», — отметил Сергей Лебедев.

Ожидается, что на выборах в Беларуси будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей — аккредитованные в стране дипломаты из государств СНГ, представители Исполкома СНГ, союзные парламентарии. В дальнейшем в состав миссии будут включены парламентарии из стран СНГ, представители МПА СНГ, члены центральных избирательных комиссий.







