В ЕС согласовали продление антироссийских санкций

«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», — сказал он.





По словам дипломата, Совет ЕС на следующей неделе официально утвердит это решение, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.









Последний раз ЕС продлевал индивидуальные санкции против РФ в марте, включив в черный список из-за ситуации в Керченском проливе восемь новых лиц — российских военных. С тех пор в него входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.





В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.