Столтенберг: НАТО нужно сотрудничество с Беларусью

— Беларусь — это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями. В частности, мы работаем с Беларусью по вопросам, связанным с ядерным нераспространением, — заявил Столтенберг.





По его словам, альянс считает, что такой диалог «выгоден как для НАТО, так и для Беларуси».





— Именно по этой причине мы ведем диалог с этой страной. Нам нужно сотрудничество, потому что Беларусь — сосед, — отметил он.





Столтенберг также добавил, что «у Беларуси должно быть суверенное право выбирать свой собственный путь, и мы будем его уважать». При этом он привел в пример Черногорию и Литву, которые вступили в альянс несколько лет назад и Северную Македонию, которая намерена вступить в НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что точно также НАТО уважает право каждой страны не стремиться стать членом НАТО.





Накануне глава Совбеза Беларуси Станислав Зась в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» сообщил, что Беларусь готова развивать контакты с НАТО, но на Западе понимают, что для Беларуси Россия является союзником.









— Мы подтверждаем, что заинтересованы в развитии этого сотрудничества. Приветствуем, что наконец сняты ограничения на контакты представителей высокого уровня между блоком НАТО и Беларусью. Это необходимо для того, чтобы выстраивались отношения, — сказал он.





При этом Зась отметил, что на встрече секретарей советов безопасности Польши, Украины и Беларуси с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в конце августа в Варшаве, с пониманием отнеслись к тому, что Беларусь является союзником России.





По его словам, на встрече в Польше обсудили актуальные вопросы безопасности в регионе, белорусская сторона в том числе высказала свою позицию по поводу ракет малой и средней дальности.