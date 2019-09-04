СМИ обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США

Редакция передачи журналистских расследований «Очевидец» утверждает, что на территории Эстонии с 2014 года на постоянной основе находится секретный американский спецназ. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).





Как отмечается в материале, впервые догадки на эту тему появились, когда один из авторов расследования изучала документы Пентагона, где обнаружила графу, в которой говорилось, что Вашингтон выделит Таллину $15,7 млн на нужды «специфического объекта».



