Активисты идут в политику – зачем им это нужно?

Блогер Александр Кабанов среди организаторов движения противников Заводасвинцово-кислотных аккумуляторов под Брестом идет в депутаты с конкретными целями, передает "Белсат"





«Мы будем озвучивать все вопросы, которые подняли этот пласт проблем в течение 1,5 года протестов в Бресте. Получается, что законы у нас есть, но они не работают. А Закон – это то что создает Палата Представителей, законотворческий орган», – говорит Кабанов.





«Гражданские, региональные инициативы как вызов для власти и новые возможности для перемен» – название сегодняшней конференции.









Инициатива «За здоровый Могилев» сдержала увеличение мощностей на местном предприятии «Омск Карбон», выбросы из которого в пробах превышали допустимые в 40 раз. Парламентской кампании активисты не пропустят.





«В этот момент жители городов более наслышаны о политике, о каких-то проблемах, интегрируются в вопросе и это очень хороший повод проработать городские, локальные, республиканские проблемы с жителями», – говорит участница инициативы Татьяна Сиваченко.