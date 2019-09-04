Экс-первую леди Гондураса приговорили к 58 годам тюрьмы





Верховный суд Гондураса приговорил бывшую первую леди страны Росу Элену Бонилью де Лобо к 58 годам тюремного заключения за незаконное присвоение имущества и мошенничество, сообщает El Diario

В частности, суд назначил Бонилье 10 лет заключения и еще 48 – по восьми эпизодам мошенничества. Ей предстоит выплатить в полном размере стоимость присвоенного имущества и штраф в размере 10%. Имущество осужденной будет конфисковано.









Супругу бывшего президента Гондураса Пепе Лобо уличили в переводе на свой счет более 12 млн гондурасских лемпир (510 тысяч долларов) за четыре дня до окончания президентства своего мужа. С 2011 по 2015 годы Бонилья выписала на счета подставных лиц 70 чеков на общую сумму суммой в 94 млн лемпир (3 млн 845 тысяч долларов).





Кроме того, при помощи мошеннических действий она присвоила 16 млн лемпир (650 тысяч долларов) государственных средств, выделенных на социальные нужды.