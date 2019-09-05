Ультиматум Ирана. Роухани пытается напугать Европу





4 сентября, президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна готова сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств в ядерной сделке с мировыми державами. В то же время он заявил, что Тегеран даст Европе еще два месяца на спасение соглашения, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра". Об этом сообщает Радио Свобода





Отмечается, что на заседании правительства Роухани также заявил, что Иран объявит о "третьем шаге" по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность. Он отметил, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".





Вчера сообщалось, что Франция готова предложить Ирану кредитную линию на $15 млрд до конца года, а за это Тегеран должен гарантировать соблюдение условий соглашения.