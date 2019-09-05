В Минск едет глава российской ФСБ

"Мы исходим из реальной ситуации и вопросы поднимаем те, которые на самом деле надо обсуждать. Мы будем говорить о международных механизмах по контролю за вооружениями, по вопросам информационной безопасности, о нашей совместной политике и действиях в рамках международных организаций ОБСЕ, ООН, других организациях", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1"





По его словам, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Беларуси, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.





Ранее Зась сообщал, что визит Патрушева в Минск планируется на будущей неделе.