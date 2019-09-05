В Минск едет глава российской ФСБ
Международные механизмы по контролю за вооружениями, вопросы информбезопасности и ряд других тем будут обсуждаться в ходе визита секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Минск, сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.
"Мы исходим из реальной ситуации и вопросы поднимаем те, которые на самом деле надо обсуждать. Мы будем говорить о международных механизмах по контролю за вооружениями, по вопросам информационной безопасности, о нашей совместной политике и действиях в рамках международных организаций ОБСЕ, ООН, других организациях", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1".
По его словам, эти вопросы коррелируются с теми, которые обсуждались на состоявшейся 30 августа в Варшаве встрече госсекретарей Совбезов Беларуси, Украины и Польши с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Ранее Зась сообщал, что визит Патрушева в Минск планируется на будущей неделе.
07:36 05/09/2019